Note7自燃案再开庭 三星公司否认有欺诈消费者行为

来源：法制日报

Note7手机自燃案二次开庭审理

三星公司否认有欺诈消费者行为

昨日（14日）下午，广东省广州市越秀区人民法院对三星Note7手机自燃案进行了第二次开庭。

2016年9月，广州市民回先生在网上购买了一部三星手机，没想到买回来第二天，手机在充电过程中发生自燃。

根据起诉状，2016年9月25日，回先生网购了一部三星Galaxy Note7手机。第二天清晨，回先生在手机正常充电的状况下把玩手机，突然觉得手机炽热烫手，他本能地随手将手机一扔，恰好落在他新买的最新款苹果电脑上，手机在冒烟燃烧的状态下烧毁了电脑的部分键盘。随后，回先生用另一部手机记录下了冒烟的过程。

10月12日，回先生委托国内某专业实验室对该型号手机的燃烧原因进行检测。此后，该实验室出具《检验报告》，检验结论为“样品未发现外部加热痕迹，样品的热损毁由电池自燃所致，电池右下角的位置开始燃烧”。

2016年11月，回先生向广州市黄埔区人民法院起诉三星（中国）投资有限公司、惠州三星电子有限公司等公司。

回先生在起诉状中称，涉案的三星同款手机于2016年8月19日在国外发布后，于8月24日起在国外接连出现燃烧的报道，三星（中国）公司于9月2日通过网络媒体和网上商城的销售网页向广大消费者发布《中国某品牌电子官方声明》，承诺“为保障消费者的放心使用，将在部分国家，针对该型号手机可能存在的电池隐患进行主动更换”，并声称“9月1日起在中国市场正式发售的国行版本，由于采用了不同的电池供应商，而不在此次更换范畴，中国消费者可以放心购买”。

之后，三星（中国）公司于2016年9月14日再次通过上述渠道向广大消费者发布《最新声明》：“我们再次重申，自9月1日起在中国市场正式发售的该型号手机国行版本，由于采用了不同的电池供应商，而不在此次更换范畴，中国消费者可以放心购买及使用。”

回先生称，购买三星的该型号手机，是基于对三星（中国）公司作出的安全承诺的信任，但该手机并未如该公司所称的“让人放心”。回先生认为，该品牌（中国）公司不但没有依法、如实告知回先生该某品牌手机存在的安全隐患，而且在先后两次声明中反复强调“由于采用了不同的电池供应商……可以放心购买和使用”，构成对回先生的严重欺诈和损害。

为此，回先生请求法院判定三星（中国）公司构成欺诈，并判令三星（中国）公司向其公开赔礼道歉，赔偿三倍购机款人民币17964元，支付其为维权而产生的餐旅费3064元，为其更换一台全新苹果笔记本电脑，惠州该品牌公司等对赔偿承担连带责任。

同年12月，惠州三星公司提出管辖权异议。同月，黄埔区法院裁定将该案移送越秀区法院审理。惠州三星公司不服裁定，提出上诉。广州市中级人民法院于次年3月驳回上诉，维持原裁定。

2017年10月30日，越秀区法院开庭审理此案。庭审中，三星（中国）公司否认有欺诈消费者的行为。三星（中国）公司表示，涉案的Galaxy Note7手机国行版和海外版使用的是不同电池，公司已于2016年10月11日召回所有国行版手机并进行调查，调查结果是国行版手机和海外版手机采用的电池存在缺陷，且该两款手机存在的缺陷不同，故该公司不存在欺诈。

庭后，双方提交了新证据。5月14日的庭审，法庭主持对新证据进行了质证。

庭审中，三星（中国）公司认为，回先生提交的海外用户拆解该品牌型号手机网页截图、视频等证据与本案无关，并认为海外手机配置也与本案无关。同时，同意对涉案手机进行现场勘验。

回先生则在法庭上认为，该品牌型号手机的电池供应商共3家，但根据三星（中国）公司提交的检测报告，无法确定接受检测的是哪家公司的产品，且报告都只是从电池生产瑕疵推导出电池是“最有可能”导致燃烧的原因，不代表是实际原因或者至今未查明实际原因。

同时，回先生不同意对涉案手机进行现场勘验，认为对方缺乏资质，同意由有资质的第三方进行勘验，但要求勘验过程全程视频直播。

因三星（中国）公司提交的其他证据涉及商业秘密，合议庭决定对该部分证据的质证不公开审理。

目前，该案仍在进一步审理中。（本报记者 章宁旦）