中国铁塔提上市申请背后：多项因素困扰下能否迎春？

新浪科技 韩大鹏

三年半，一千多个日夜，中国铁塔经历了组建成长、工艺完善、规模生产、克服亏损到谋划上市。

这家具备专业化通信基础设施服务的企业，终于在昨晚正式向香港交易所递交了招股书。

回望过去，中国铁塔为国家作出了何种贡献？站在全新的起点上，它将如何迎接新挑战？面对众多风险因素，它又将如何规避再谋求发展呢？

兴起：三大运营商出资 移动最多

相较发达国家而言，我国的铁塔行业起步较晚。

一位曾参与铁塔建设的人士告诉新浪科技，在发展早期，我们铁塔行业主要面临三个问题，一是生产工艺落后，对于原材料和技术把控不到位；二是产品质量较低，主要体现在无相应参考标准；三是无规模化生产，导致缺乏市场竞争力。

90年代后期，东南亚及非洲一些发展中国家，对铁塔的需求量猛增，中国铁塔行业迎来了发展时机。

“当时我国有很多原材料生产和加工厂，最重要的是人力成本不高”，该人士称，十年间，中国铁塔产品的出口量呈增长趋势，长三角及山东半岛等地区的铁塔生产企业最为活跃。

随着通讯技术的加强，三大运营商对铁塔方面的需求剧增，但是，铁塔需要统一规划建设，主要为避免重复建设。

正因如此，2014年，中国通信设施服务股份有限公司正式成立。当时，三大运营商中国移动、中国联通和中国电信共同签署了《发起人协议》，分别出资40.0亿元、30.1亿元和29.9亿元，在通信设施公司中各持有40.0%、30.1%和29.9%的股权。

据公开资料显示，当时中国移动副总裁刘爱力、中国联通副总裁佟吉禄和中国联通副总裁佟吉禄参与公司的发展，分别担任董事长、总经理及监事长。

该人士称，通信设施公司的成立，最主要目的是减少电信行业内，铁塔以及相关基础设施的重复建设，进而提高行业效率和共建水平。

更重要的是，公司还要缓解企业选址难的问题，通过节约资源等方式，提升市场竞争力。

攻坚：避免重复建设 防止垄断

2014年9月，通信设施公司更名为中国铁塔。当时，中国铁塔的标志参照了“春笋”，寓意是如雨后春笋般，让铁塔遍布每个角落。

业内人士指出，自中国铁塔建成后，主要攻坚多个问题。

第一是重复建设。当时，点对点的通讯在理论上只需一张网，而三大运营商采取各自建网的策略，导致了资源浪费。

据中国国家审计署的一份工作报告显示，2002年至2006年，中国移动、电信、联通、网通、铁通5家企业，累计投入11235亿元用于基础设施建设，重复投资问题突出，网络资源利用率普遍偏低，通信光缆利用率仅为1/3左右。

一时间，运营商之间资源共享的呼声随之而起。更重要的是，各自建网严重占据了土地资源，在一些地区，曾出现道路反复开挖，甚至出现了密集布网的情况。

第二是为了防止垄断。在当时，三大运营商垄断了资源，根据自身的利益来推动市场需求，选择性布网。

第三是增强通信覆盖度。尤其在一些偏远地区，这些地区的居民消费能力较低，而建塔成本很高，所以运营商不愿在这些地区过多投入，导致偏远地区信号较差。

“铁塔公司的作用开始逐步体现”，该人士认为，中国铁塔主要负责建设站址基础设施，包括铁塔、铁杆、电源、管路、杆路的建设和出租，通过统一布局管理，把基础建设变成了公共服务。从某种程度看，其解决了信号差的问题，甚至促进了电信行业的竞争，倒逼了运营商改革。

据悉，铁塔通过建设、维护、管理“三合一”的模式，减少了三大运营商的重复投资、重复建设和重复运营。三年来，累计相当于减少铁塔重复建设56.8万个，相当于节约行业投资约1000亿元，节约土地超2.7万亩，相当于3788个足球场的面积。

但是，建设规模的大幅增加，也给三大运营商带来了租费的增加。

业内人士指出，目前铁塔与三大运营商之间存在些摩擦。站在铁塔的角度，房租已经涨到了一个高度，铁塔公司只能尽力控制成本，但站在运营商的角度，近年来成本压力大，将站址交给铁塔公司建设、运维以后，成本无法灵活控制。

铁塔行业国内竞争格局（新浪科技制图）

上市：税前利润猛增 仍存风险

从2016年起，中国铁塔上市的消息不断传出，但是，其自身基础性工作确实也存在诸多风险点。同年年底，铁塔启动了“三性”达标工作，即资产合法性、运营合规性、内控规范性。

在业内人士看来，三性达标是为了解决自身风险问题，主要目的是为了完成上市。

“铁塔最重要的资产是基站，而基站基础数据的准确性是铁塔的难题”，业内人士指出，自成立以来，铁塔开展了数次资产清查，动用了多方力量，可终究因基站资源庞大、清查管理方案问题等诸多因素限制，无法得出最终准确的数据。

另外，铁塔员工并不充足，尤其在部分偏远地区，存在一两人负责大片区域维护工作的现状。铁塔公司只能采用三方人员处理，这也导致了核心基础信息外露的风险。

更重要的是，房租与电费需要先期垫付，亦给财务问题带来了风险。

这些问题，中国铁塔正在不断优化解决。但需要指出的是，三性达标并非短期可以彻底解决，还是需要完善规章制度和优化日常运营来完成。

刘爱力曾坦言，如果铁塔公司无法尽快上市，就不能及时解决债务、财务成本过高问题，会影响降低三家电信企业运营成本的力度，直接损害三家电信企业利益，这就违背了改革初衷，失掉了改革的意义。

可喜的是，中国铁塔于昨晚正式向香港交易所递交招股书。其中也明确指出，公司存在多项风险因素：业务依赖于数量有限的客户、在管理及整合资产组合方面面临挑战、在发展微站与室分业务上可能面临挑战等。

但根据招股书显示，在2015年，其营收88.02亿元，税前利润为-47.46亿元；2016年得到转机，税前利润达到了1.06亿元；2017年，税前利润达到了26.85亿元。

中国铁塔，在被多项风险因素困扰的情况下，或许已迎来春天。