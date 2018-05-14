苹果遭空难遇难家属起诉 称iPhone起火导致飞机坠毁

新浪科技讯 北京时间5月14日晚间消息，两年前的一场埃及空难的遇难者家属日前起诉苹果公司(以下简称“苹果”)，称这场空难是由于iPhone过热而导致。

2016年5月19日，埃及航空MS804航班坠入地中海，机上66名机组人员与乘客全部遇难。事故发生时虽然未收到求救信号，但从飞机上自动传输的数据显示，在飞机前方的浴室和驾驶舱下方的电子设备槽中据发现了烟雾的迹象。

后来，飞机残骸也证实了烟雾的说法，并且显示飞机前部出现了严重的火灾损坏。到目前为止，火灾的原因尚未确定。但有推测称，有可能是由于爆炸引起的。在起火的地方，即驾驶舱下方的电子设备槽中，一名驾驶员放置了他的 iPad mini和iPhone 6S。

但《Flight International》杂志的一名专业编辑表示，这种可能性并不大。首先，飞行员不会将物品放在仪表盘上，因为在飞机起降时，物品会因为震动而掉落。更重要的是，警报数据还显示，洗手间和地板下方也发出了烟雾警报，火势是如何蔓延到下面的呢？显然不合情理。

但据美国娱乐新闻网站TMZ报道，一项调查报告显示，就是因为iPhone过热引发火灾，导致整个驾驶舱起火，最后致使飞机坠毁。

对此，苹果去年5月曾向多家网站发表声明，否认了这一说法。(李明)