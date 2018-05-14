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中国铁塔业务组成：宏站业务占公司总营收97.3%

中国铁塔业务组成：宏站业务占公司总营收97.3%
2018年05月14日 20:54 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月14日晚间消息，中国铁塔正式向香港交易所递交招股书，联席保荐人为中金公司和高盛

　　据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元；2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元；2015年营收88.02亿元，税前利润为-47.46亿元。据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元；2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元；2015年营收88.02亿元，税前利润为-47.46亿元。

　　招股书中披露，截至2017年12月31日，中国铁塔运营并管理1,872,154个站址并服务2,687,475个租户。根据沙利文报告，截至2017年12月31日及在2017年，按站址数量、租户数量和收入计，中国铁塔在全球通信铁塔基础设施服务提供商中均位列第一。以收入计，公司在中国通信铁塔基础设施市场中的市场份额为97.3%。

　　中国铁塔的业务主要分三类：塔类业务、室分业务、跨行业站址应用与信息业务。其中塔类业务中的宏站业务带来的营收占到公司总营收的97.3%。

　　以下为中国铁塔业务概要：

　　塔类业务：

　　基于站址资源，我们向通信运营商提供站址空间、维护服务与电力服务，并通过以下两个业务线条对其进行支持：

　　－宏站业务：

　　我们帮助通信运营商实现移动通信网络的广泛覆盖。

　　－微站业务：

　　我们帮助通信运营商实现移动通信网络在城市中人口与建筑物密集的区域及城市外特定区域的补充覆盖。

　　室分业务：

　　我们基于室分站址向通信运营商提供室内分布式天线系统、维护服务以及电力服务，帮助其实现移动通信网络在楼宇或隧道中室内区域的深度覆盖。

　　跨行业站址应用与信息业务：

　　我们向不同行业的客户提供站址资源服务和基于站址的信息服务，以满足其多元化需求。

铁塔业务通信
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