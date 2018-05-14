中国铁塔招股书提示风险：业务依赖于三大运营商

新浪科技讯 5月14日晚间消息，中国铁塔正式向香港交易所递交招股书，联席保荐人为中金公司和高盛。

据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元；2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元；2015年营收88.02亿元，税前利润为-47.46亿元。据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元；2016年营收559.97亿元，税前利润1.06亿元；2015年营收88.02亿元，税前利润为-47.46亿元。

中国铁塔在招股书中披露了多项风险因素：

我们的业务依赖于数量有限的客户。

倘在站址获取，建设及维系方面遇到困难，我们的业务，财务状况及经营业绩可能会受到重大不利影响。

获得并保持对我们服务进行理想定价的能力对于我们至关重要。

我们在管理及整合我们的通信铁塔基础设施资产组合方面面临挑战。

我们的业务发展可能需要较高水平的资本开支，我们未必能取得业务发展所需资金。

我们在发展微站与室分业务上可能面临挑战。

我们有限的经营历史或会令阁下难以对我们的业务与未来前景进行评估。

倘我们站址所在土地或场所的使用权利受到干扰，可能会对我们的业务及经营业绩产生负面影响。

自然灾害及其他意外事件或会对本公司业务造成重大不利影响。

倘我们未能维持有效的质量监控体系，我们的声誉以及业务或会受到重大不利影响。

任何服务的意外中断或水平下降可能损害我们的声誉及业务。

我们未必能维持在中国通信铁塔基础设施行业的领先地位或形成有效竞争力。

我们的站址及相关设施或存在损耗或毁损的情形。

不能向客户收回或延迟收回应收营业款或会影响我们的财务状况。

我们依赖第三方服务提供商进行站址建设和维护等服务。

我们的业务经营可能受通信网络的表现的影响。

倘我们未能有效实施风险管理及内部控制政策及程序，我们的业务及前景或会受到重大不利影响。

我们未必能够成功实施我们的业务战略。

某些技术创新可能令我们的通信铁塔基础设施竞争力减弱甚至过时及╱或导致客户的业务模式或战略变更，可能对我们的业务及经营业绩产生重大不利影响。

我们的杠杆，债务责任及融资环境可能对本公司在资本开支，日后发展及扩展等方面获取新融资，产生不利影响。

本公司的保险范围未必可全面涵盖有关业务及运营的风险。

我们或会遇到可能会损害本公司业务，财务状况及经营业绩的信息技术系统入侵，黑客攻击，故障或干扰。

我们的业务依赖我们的主要管理层及技术人员坚持不懈的努力，而倘我们失去彼等的服务，我们的业务或会受到严重干扰。

本公司可能面临海外业务拓展的相关风险。