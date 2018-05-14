中兴有望死里逃生 特朗普社交平台表态有重大意义

中兴有8万员工，如果中兴死亡，算上产业链，渠道商将有数十万人受到波及

原标题：中兴有望死里逃生，特朗普称与习近平共同给出快速解决方案

《财经》记者 谢丽容 周源 金焱/文

美国当地时间5月13日，美国总统特朗普在社交平台Twitter上发文称，美国正在为中兴通讯（000063.SZ/0763.HK）提供一种快速恢复业务的途径。（因中兴通讯公司业务无法正常开展使得）中国有太多的工作岗位流失，（特朗普）已告知商务部要尽快完成这项工作。

但一位要求匿名的美国商务部前高官对《财经》记者表示，对于特朗普总统的Twitter指示，商务部的具体做法尚未可知。

总部位于深圳的中兴通讯成立于1985年，是中国第二大、世界第四大电信设备生产商，2017年营业收入1088.2亿元人民币。中兴目前有近8万员工，如果中兴死亡，算上产业链，渠道商将有数十万人受到波及。这数十万员工的生计将成问题，短时间难以有如此巨量的替代工作岗位。

这意味着已经进入死亡倒计时的中兴通讯命运得到反转。

4月16日晚，美国商务部下令，禁止美国公司在接下来的七年内向中兴通讯出售任何电子技术和通讯元件。美国商务部称，下达该禁令是因为中兴向伊朗出口违禁物资，遭罚后又不遵守与美方达成的和解协议。中兴通讯从电信设备、手机终端，到软硬件供应都极其依赖美国供应商，美国商务部的裁决相当于灭顶之灾。

中兴通讯陷入死亡危机已近一个月。危机发酵之初，中兴通讯对该公司还对旗下近8万员工做出四项承诺：员工薪资正常发放；奖金账户可以正常提取；各项业务报销可以正常进行；2018已签约的入职毕业生不受影响。

一位中兴通讯资深员工对《财经》记说，该公司一切工作均按照严格合规的方式展开。他评价称，认可中兴通讯此次危机处理方式，“所以我们都比较淡定”。

5月3日，由美国财政部长姆努钦、商务部长罗斯、贸易代表莱特希泽、总统贸易顾问纳瓦罗等人组成的美国高规格贸易代表团来华谈判。为期两天的谈判并未达成实质性协议。

5月9日晚间，中兴通讯发布公告称，受美方拒绝令影响，公司主要经营活动已无法进行。公告指出，目前，公司现金充足，在合法合规的前提下坚守商业信用。公司及相关方积极与美国政府相关部门沟通，推动美国政府调整或取消拒绝令，推动事情向好的方向发展。

在北京主持与美国高级代表团会谈的中国国务院副总理刘鹤将在近日应邀派团赴美进行经贸磋商。美国商务部长威尔伯·罗斯5月10日表示，他希望与中国的贸易会谈取得进展，缩小与中国的巨大分歧。

但据英国《金融时报》报道称，由于由于特朗普政府内部的分歧不断，以及预备谈判尚未完成，刘鹤近期前往华盛顿参加第二轮中美贸易谈判的行程也许会被推迟。

美国商界对特朗普政府对中国出口产品加征关税、可能由此引发贸易战的前景越来越感到不安。在已递交给美国政府、计划于周五对外公布的一份报告中，美国商会(US Chamber of Commerce)敦促特朗普不要兑现他的加征关税的威胁，并警告称，此举将损害美国消费者和制造商，同时会扰乱全球供应链。

目前尚不清楚中美下一轮贸易谈判最终达成哪个层面的协议，但多方因素影响之下，美国政府显然有动力改变对中兴通讯的出口限制令，且事态正在往好的方向发展。

美国翰宇国际律师事务所（Squire PattonBoggs LLP）国际贸易联席主席弗兰克·塞莫利兹（Frank Samolis）对《财经》记者提到，中国公司“读懂华盛顿”非常重要。

他说，这届政府是前所未有的，特朗普总统与国会共和党议员之间的关系也是前所未有的——总统主导共和党，完全削弱了共和党国会领导人的地位。他们不同意特朗普的所作所为，却也无法挑战总统。一些受尊敬的共和党领导人在经济和贸易政策上，倾向于完全听命于特朗普。

也正因为如此，特朗普在社交平台上的公开表态有重大意义。