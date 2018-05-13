传iPhone SE二代9月发布：配原深感摄像头 无线充电
2018年05月13日16:06 快科技 收藏本文
近日，iPhone SE二代消息频出，包括最终命名、CAD图以及壳厂渲染图悉数流出。
日媒Macotakara最新报道称，iPhone SE二代尚未量产，预计到9月才会正式发布。此前有消息称，苹果有望在今年春天发布iPhone SE二代。
报道称，据几家日本IT周春季移动解决方案展会上出席的中国配件厂商爆料，苹果还未还是量产iPhone SE（2018），这也就意味着新机基本不可能会在第二季度推出。
事实上，苹果正在评估多个版本，尚未最终决定采用哪款设计。新机的外观可能与当初iPhone 5S的外观相同，也可能选择6英寸屏幕设计。但无论采用哪种外观，iPhone SE（2018）都会采用玻璃后盖，以支持无线充电。
一家玻璃厂商透露，苹果为新机选择了三种不同类似的玻璃材质，显示屏将采用“凹口”设计，但没有为Toucch ID预留的开口，这意味着新机很有可能会采用Face ID人脸识别。
综合上述消息来看，iPhone SE（2018）有很大几率和iPhone Xs、iPhone Xs Plus以及iPhone 9在今年9月一同亮相。
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