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滴滴派单无证网约车 被海口交通部门约谈并处罚3万元

滴滴派单无证网约车 被海口交通部门约谈并处罚3万元
2018年05月13日 12:05 新浪科技综合
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　　周静泊/南海网

　　南海网海口5月12日消息，5月12日上午，海口市交通港航综合执法支队约谈了滴滴出行平台相关负责人，并针对日前在现场执法中，查获由滴滴平台派单的无证网约车一事，向滴滴平台送达了违法行为通知书。

　　据了解，5月以来，该支队在海口各交通枢纽全面开展针对规范网约车运营的专项整治，现场查处了无营运证和从业资格证网约车。当时，该支队立即约谈了滴滴等网约车平台，进一步完善证据链，通知滴滴平台提供无证车辆的相关派单记录，并告知其要积极配合交通部门的监督检查，由于该平台权限受限需向上级部门申请的原因，提供的材料并不充分。

　　另外，跟据现场查处车辆的乘客笔录以及乘客提供的手机预约信息，该支队5月12日上午约谈了滴滴公司相关负责人，并送达了拟处罚3万元的违法行为通知书和整改通知书，要求该公司立即对平台的无证车辆和驾驶员进行清理整改，并告知该公司负责人，按照法律程序，被下达人于3个工作日内可以提起陈述申辩，逾期无异议，该支队将下达处罚3万元的处罚决定通知书。

　　（原题为《海口交通部门要求违规网约车平台整改 滴滴或被罚3万元》）

滴滴无证网约车
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