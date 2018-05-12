杨元庆华为发声真相如何 联想风波背后或恶意做空？

来源：新浪券商基金 作者：金石

两年前的5G投票本已盖棺定论，最近却引起轩然大波。近日网络社交平台不断出现“联想为什么不给华为投票”、“联想不支持Polar方案”、“因为联想站队高通，最终导致华为以微弱差距输了”等内容帖子。很多人疑问：5G标准上，联想为什么不给华为投票？联想两年前究竟做了什么？联想为何站队高通不支持华为？

联想集团11日发布声明表示，“在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。”杨元庆更是表示：爱国咱绝对经得起考验。华为更是官方发表声明感谢了联想。虽然联想无论投票华为还是高通和爱国无关，但本文依然试着分析引发联想这起轩然大波的原因。

杨元庆发朋友圈：爱国咱绝对经得起考验

5月12日上午消息，今晨，联想集团董事长兼CEO杨元庆在朋友圈对“5G标准投票”发声，称“本就一个有关技术标准的投票，竟能在两年后硬给炒成一个爱国的话题。好吧，爱国，咱也绝对经得起考验”。

昨日早些时候，联想集团发布公告，称包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。同时，联想谴责任何造谣行为，也吁请大家切勿相信谣言。对于恶意造谣者，保留相关法律权利，依法追究到底。

杨元庆朋友圈（新浪科技截图）

杨元庆今晨转发了名为“两年前的“5G投票”，联想究竟做了什么？”的媒体文章，文内详细描述了3GPP事件经过。杨元庆评论道：本就一个有关技术标准的投票，竟能在两年后硬给炒成一个爱国的话题。好吧，爱国，咱也绝对经得起考验！但问题是，如果真给技术标准贴上爱国标签，它还能够在国际市场上畅通无阻吗？

华为官方辟谣：感谢联想投赞成票

针对联想投票风波，华为中国在官方微博进行辟谣：联想在Polar码作为控制信道的编码方案中投赞成票，并指出移动通信是个开放的产业，需要业界各方携手合作。

2016年11月3GPP会议上，华为及其他55家公司（包括联想和摩托罗拉移动）基于广泛的性能评估和分析比较，联合提出Polar码作为控制信道的编码机制并获得通过，联想及其旗下摩托罗拉移动针对该方案的投票都是赞成票。至此，5G信道编码技术方案完全确定，其中Polar码作为控制信道的编码方案，LDPC码作为数据信道的编码方案。

移动通信是个开放的产业，需要业界各方携手合作。华为公司一直致力于与产业伙伴合作，共同打造全球统一标准，建设开放、创新的健康生态环境。

为何在联想官方以及华为官方声明后，对联想的声讨依然此起彼伏？本文试着分析这背后的逻辑？

声讨联想焦点在哪里？

5G标准的制定组织是3GPP，需要成员各方投票表决。其中，3GPP于2016年8月（第86次）、2016年10月（第86次b）和2016年11月（第87次）共召开三次会议确定5G信道编码技术方案。而5G信道编码技术方案包括数据信道的编码方案和控制信道的编码方案，共召开三次会议投票表决，最终方案确定为Polar码作为控制信道的编码方案，LDPC码作为数据信道的编码方案。

5G标准分为两大块：1，控制信道；2，数据信道。简单说，就是一个传输控制信息，一个传输数据信息。同时，无论是控制信道还是数据信道，都是分为长码和短码，代表一条数据的长短，因为控制信道一般用不到长码，所以基本上是短码。

就是5G标准的大饼最终被分为了三大块：控制信道短码，数据信道短码和数据信道长码（如下图所示）。

来自：酷车e族

所以说基本上是三足鼎立。但是这块大饼的三块不是说势均力敌的，其中在控制信道-短码这块，华为倡导的Polar方案是有压倒性的优势的，所以基本上是相当于内定了华为提出的方案；而数据信道-长码则是高通的LDPC方案占了压倒性优势。那么也就是说，最终的争夺重点，是在数据信道-短码部分。

但是，华为中国官方微博对此事都没有提及，这不禁令人想入非非，这块也是网友、社会不断声讨联想的根本原因。

联想在短码方案到底支持的谁？

至于联想到底投的谁？有传言称，在3GPP（第三代合作伙伴计划）举办的有关5G标准的表决会议上，联想集团针对5G标准的Polar短码方案（由包括华为在内的中国企业主导）做出了弃权的投票，即联想带着收购的摩托罗拉一起站队了高通，而没有支持中国企业华为，最终导致华为以微弱劣势输了。

联想在回应短码投了华为反对票时表示：“在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。”

联想集团表示，“联想谴责任何造谣行为。一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发继续努力。”

87次会议纪要中，联想的确在数据通道投了Polar方案

在86次会议中，已经决定了5G移动宽带的数据传输部分部分采用LDPC方案，从而留下了两件事待定，一是数据信道中，“剩下的部分”采用何种方案，另一点则是除了数据传输之外，用于网络控制的信道采用何种方案。

我们来看下面英文核心意思是：提案认为，对于eMBB的上下行数据信道，码块大于1024比特时，支持Polar码作为编码方式。支持者包括华为、华为海思、宏碁、ADI、贝尔移动、博通、中国移动、中国电信、中国联通（5.680， -0.13， -2.24%）、联想、Marvell、联发科、摩托罗拉移动、努比亚、OPPO、东芝、vivo、小米、中兴……总共59家。反对着则为三星、英特尔、诺基亚等厂家。也就是说联想在事关核心重要的数据通道短码中是支持华为的Polar的。

而关于联想投票华为目前还存在一个声讨点。那就是华为在86次会议为何投给高通，毕竟当时中国企业除联想外均支持华为Polar方案。

三易生活表示：由于“唯Polar派”只有华为一家，到了实际的投票阶段，华为主动弃权。此时阵营1和阵营4几乎旗鼓相当，最终的结果是两边暂时各让一步：初步决定在5G数据传输的“长码”部分使用LDPC，同时留下了一部分“短码”空间待定。至此，LDPC可说是小胜一场。

在这次的投票中，联想是表态支持LDPC，但是三易生活表示：从整个阵营分部来看，这种表态对于投票结果是否有决定性影响呢？应该说，没有。至于为什么敢肯定没有，大家只要知道3GPP的投票并不是“一人一票”，而是有权重的概念，应该就能明白了。

那联想两年前事件被重新挖出，而且在外围经济因素不断紧张的当下，到底为何？

联想投票风波背后或有空头恶意做空

联想两年前事件被重新挖出，不乏外围因素恶意做空，在中国通信业不断被剔出美国市场，在联想集团被剔除恒生指数，所有的做空都显得非常自然！

被踢出恒生指数

早在今年4月，彭博社就预计联想集团可能被从香港的基准股指中剔除。当时彭博社报道称，自从2013年3月被纳入恒生指数成份股以来，联想集团股价已经下跌了56%，在彭博统计的171只全球科技股中表现最差。据彭博计算，在过去十年之中被剔除出恒生指数的公司，在剔除之前股价跌幅的中值是48%。

增长乏力，改革难以推进，过去的五年确实是联想集团“失去的五年”。“水大鱼大”，这是财经作家吴晓波对过去十年的一个总结。所谓“鱼大”指得是一大批中国企业的崛起，腾讯、阿里、华为自不必多说，成立仅仅8年的小米估值也将达千亿美元，而目前联想集团的市值尚不足500亿港元。

5月4日，香港恒生指数有限公司发布公告，联想集团将被剔除出恒生指数成分股，取而代之的是石药集团，该变动将于6月4日起生效。

黑石连续四日减持，涉及金额4450万

其中，美国规模最大的上市投资管理公司黑石集团在5月3日以来，连续四日不断减持，持股比例由6.57%减到5月8号的6.2%，合计减持大约4450万港元。

沽空率超10%，金额高达45亿港元

据香港证监会5月4日数据，联想集团累计做空金额高达45.74亿港元，做空12.29亿股，联想集团总股本也才120亿股，做空比例高达10.24%。在恒生指数成份股中，联想集团是被做空程度最高的个股之一

做空背后是联想的全面溃败！

2015年，联想巨亏了1.28亿美元，国内手机销量仅有1500万台，到了2016年，这一数据又降至不足500万台。甚至在一直表现良好的国外市场，联想也跌出了前五，不及华为的四成。

根据GFK调研机构公布的信息，2017年联想移动（含摩托罗拉）在2017年中仅售出179万台手机，排名中国市场第10，不及第一名华为手机销量的零头。

不仅是智能手机业务溃败，传统的PC业务老大位置被惠普超越，国内也受到华为和小米的挑战。自2017年被惠普超越后，2018年一季度，惠普以28.8%的份额蝉联PC第一，联想以21.4%的市场份额位居第二。

有业内人士表示：“Thinkpad现在还有个小红点，其他方面的创新基本是停滞不前。那些跨界而来的竞争对手，华为、小米笔记本，联想几乎没有应对之招。”

分析到这里，越发感觉联想集团投票风波绝不是表面上看到的那么简单，既有联想自身的因素，又很难排除外资释放利空消息，进行恶意做空！