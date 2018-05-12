联想华为击破谣言：5G发展需开放合作的标准制定

来源：黄海峰的通信生活

5G在今年将进入关键性的技术标准确定，而按照3GPP的规划，将于今年6月份公布5G的首个标准规范。而技术标准的研究讨论往往会持续很长一定时间。

可就在关键的时刻，有人在网上发出了不和谐的声音，称联想在5G标准投票中，对中国企业所提出的5G标准Polar方案投了反对票，从而转投高通所倡导的LDPC方案。这样的言论迅速将联想推上舆论的热点，给联想形象泼了一盆“黑墨水”。

但是，我们先从联想发布的声明看出，这一系列说法是在造谣，与事实不符。之后华为也在“华为中国”微博发文力挺联想，表示联想和摩托罗拉移动对Polar码投的是赞成票。

笔者请教了运营商以及设备商多位标准工作者，他们均认可这两家公司的说法。最关键的是，标准专家们认为，移动通信产业创新频繁，需要各方企业开放共赢，打造最合适的标准方案。而5G之花要绽放，需要开放合作的土壤。

多方回应显示：有人在造谣

在5月6日，有网友在知乎上发表了《为什么很多人说联想是“美帝良性”企业？》、5月9日发表了《如何看待5G标准上联想的投票》、5月10日发表《联想为什么不给华为投票？》。可以看出，这些帖子是系列贴，表面目的是为中国5G打Call，背后目的是在营造联想负面的形象。然后，不明真相的网友对联想进行了多方位指责。

而就在5月11日，就此传言愈演愈烈的情况，联想对此事进行了正面回复，表述内容为，联想在此次5G标准投票中，对中国移动等中国企业所主导的Polar方案投的的赞成票。联想还强调，不光是自己投了赞成票，自己旗下的摩托罗拉移动也投了赞成票。联想指出，网上的说法是一种造谣，联想一直都很支持中国5G技术的发展。

但是对于联想的回应，大家对情况有所了解，但还是心存疑惑。

我们看到，在5月11日晚些时候，作为系列帖子所指的事件主角之一的华为，也对此时进行了明确说明。华为表示，在2016年11月的3GPP会议上，华为及55家公司所提出的Polar码作为控制信道的编码方案获得通过，联想及旗下的摩托罗拉移动对此方案投的是赞成票。

事件发展至此，联想和华为作为此事件的直接参与者，都出面做了澄清。可以看出，事情并不想网上所说的那样，而是有人在5G标准制定的关键时刻，故意出来散布一些不利于中国企业团结的言论。这么做，到底有何用意？

中国某运营商一位参3GPP 5G标准制定的的专家告诉笔者，这个议题当时讨论了许久，在2016年的最后两次会议上才逐步达成结论。中间也没有什么正式的投票，都是采用技术提案（文稿）的方式来表达观点（支持某种方案的公司可以联合署名提交文稿）。“这两天有些自媒体的文章，有些乱，不准确。许多也言过其实，乱扣帽子。”该专家说。

5G发展需要大家携手合作

正如华为在回复此事时所说，移动通信是一个开放的产业，需要业界各方携手合作。

在标准化过程中，需要芯片、终端、设备厂商共同合作，实现技术方案从研发、标准化到部署应用的整个过程。不同设备厂商之间、设备厂商和终端厂商之间都存在一定的利益分歧，同时不同厂商在不同国家面临的法规要求和市场竞争的压力诉求也不同，还存在很多类似于IPR商用这种专利背后的竞争。

3GPP标准组织的移动通信各个标准制定，在涉及具体的技术专利时，很大程度上是各方“博弈”妥协，达成技术最佳、最适合全球各方需求的统一标准，加速产业商用。5G标准的制定，同样都需要业界的共同努力，才能推进标准的前行。

回顾可知，在3GPP的5G控制信道短码方案讨论中，中国公司主推的Polar Code（极化码）方案，从美国公司主推的LDPC、法国公司主推的Turbo2.0两大竞争对手中脱颖而出，成为5G eMBB场景的控制信道编码方案。

据悉，当时为了与各方达成共识，标准工作者们对不同编码的优缺点和应用场景进行了深入的分析和研究，并得出结论：采用极化码作为控制信道这样的短码编码方案，用LDPC作为以长码为主的数据信道编码方案，可以使系统性能达到最优。

全球主流运营商、设备商等企业标准代表，基于该方案与各方展开密集技术讨论，希望各方的意见都能得到尊重和体现，各编码方案都能扬长避短、相互补充，从而使5G具有最佳的性能保证。

在5G标准制定的这场战争中，中国代表的开放合作与沟通才智，经受住了考验。才使得中国企业在5G标准制定中有了更多的话语权，从而确保了中国企业5G中的领先地位。

华为作为5G标准的主要参与者，华为公司一直致力于与产业伙伴合作，共同打造全球统一标准，建设开放、创新的健康生态环境。

早在2016年11月，第16届ITU（国际电信联盟）世界电信展上，华为首席营销官周跃峰就5G技术发展接受了媒体采访时，呼吁全球加强合作互联，共同推进5G技术标准统一。周跃峰表示，尽管目前全球在5G技术标准上存在一定的分歧，但从整体来看，5G标准统一虽有挑战，但合作大于竞争、统一大于分裂是大势所趋。

而在2017年12月，3GPP TSG RAN全体会议上，华为5G产品线总裁杨超斌表示：“作为5G产业关键一员，华为致力于推动全球5G统一标准的达成，并与包括各国政府、监管部门、科研机构、高校、产业界以及各行各业在内的国际组织通力合作、共同努力，推动3GPP第一个5G NR标准化工作取得重大进展。从2018年开始，华为继续携手全球产业合作伙伴，将5G带入全球规模商用新阶段。”

杨超斌曾在介绍上下行解耦技术、5G切片技术以及华为与行业伙伴深度合作的成果时表示，“创新合作相辅相成，是5G茁壮成长的源动力。”这也是华为开展5G实践所坚持的价值主张。我们可以看到华为在5G标准制定的过程中，始终以产业伙伴合作作为5G标准制定的基础。而正是这种合作理念，才让中国企业在5G标准中能有更精彩的表现。

整体看，在制定技术标准的过程中，各个主要的参与方，都有各自的贡献。贡献可能有大小，但最终目标还是制定出一个好标准。上述运营商标准专家告诉笔者，在针对一些技术问题的解决方案方面，可能有方案方面的争论和背后的知识产权的竞争，但这也是与各方各自背后的资源投入和技术产业积累有关。在有些方面，华为的或者中兴的或者运营商的方案，被大家接纳了，但在有些方面，爱立信的或者诺基亚的或者高通的方案，被大家接纳了。“这都很正常。制定出高质量的标准，形成更成功的产业链，大家都是赢家。”

写在最后

业内一位Polar码方案主要贡献者在自己的朋友圈曾经发表的评价：“大家对5G标准的期待非常理解，但还是要克制不当言论，以免伤害3GPP的团结氛围。”

笔者认为，我们期望中国在5G标准制定中实现领先地位，但是更应该明白，不能因为太高的期望，而演变为对中国任何一家企业无端的指责。中国企业在5G标准所取得的成绩，是所有参与企业共同努力的结果。

今年6月3GPP即将确立eMBB场景下5G SA标准，而在2019年，将确定更加关键的5G R16标准。中国企业的5G成长之路还很漫长，团结、开放、合作才是取得最终胜利的唯一标准。中国5G之花是否能够更美地绽放，关键在于中国企业团结氛围是否能够继续维持。