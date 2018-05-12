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IPO前夕：小米遇酷派“碰瓷”？

IPO前夕：小米遇酷派“碰瓷”？
2018年05月12日 04:09 大洋网-广州日报
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　　IPO前夕：小米遇酷派“碰瓷”？

　　段郴群

　　广州日报讯  （全媒体记者 段郴群） 5月10日晚间，酷派集团（02369.HK）发布公告称，小米多款手机侵犯其专利权，并要求小米赔偿其经济损失。随后在11日，酷派集团在中国香港地区召开“酷派与小米专利侵权案新闻媒体沟通会”。

　　业内人士表示，根据IPO申请文件提供的数据，小米2017年经营利润达到了122.15亿元，而酷派集团今年4月发布的2016年年度财报数据显示，巨亏40多亿港元。

　　双方并非首次纠纷

　　这并非酷派第一次起诉小米索要专利费。据媒体报道，今年一月份，酷派就曾经向小米发起专利诉讼，称小米给其造成了严重的经济损失，小米当时对此回应称，尚未收到任何起诉文件、侵权事实不明确。事实上，目前专利战成为包括手机行业等科技领域中，企业打压竞争对手的一个“常规武器”，手机行业两大巨头苹果和三星之间不断出现各种专利纠纷，甚至一些科技公司专门以专利战为盈利的主要手段，被业内称为“专利流氓”。

　　对于酷派集团新的起诉，小米公司表示，小米欢迎所有拥有真正高质量有效专利的合作伙伴，并表示截至目前并未收到法院的任何通知，小米经营活动一切正常。同时，针对酷派的诉讼行为，小米将积极应对，并已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求，期待此事在法律框架下有一个公正的解决。

　　公开数据显示，2018年3月31日，小米成立近8年的时间内，已经提交23000多项专利申请，其中包括国内3600多项授权专利，海外也已经注册了3500多项专利，还有16000多项国内外专利申请正在受理当中。此外，小米招股书披露，小米已与高通诺基亚微软等全球合作伙伴达成多年有效的专利许可协议，其中包括将在移动网络的标准必要专利方面实现交叉授权。

　　巨亏酷派麻烦缠身

　　曾经进入中国本土品牌前三的酷派手机，目前经营状况非常艰难。今年4月3日晚间，酷派集团发布公告称，截至2016年12月31日为止的年度，该公司收入79.69亿港元，同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损43.79亿港元，而上年同期溢利23.2亿港元。回到两年前的2016年6月，乐视公司两次共花超过30亿元，成为酷派公司的第一大股东。但随着乐视公司陷入一系列资金困境，酷派经营业绩的下滑也不断加剧。同时，在2017年，酷派陷入了多起诉讼。

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