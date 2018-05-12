IPO前夕：小米遇酷派“碰瓷”？

段郴群

广州日报讯 （全媒体记者 段郴群） 5月10日晚间，酷派集团（02369.HK）发布公告称，小米多款手机侵犯其专利权，并要求小米赔偿其经济损失。随后在11日，酷派集团在中国香港地区召开“酷派与小米专利侵权案新闻媒体沟通会”。

业内人士表示，根据IPO申请文件提供的数据，小米2017年经营利润达到了122.15亿元，而酷派集团今年4月发布的2016年年度财报数据显示，巨亏40多亿港元。

双方并非首次纠纷

这并非酷派第一次起诉小米索要专利费。据媒体报道，今年一月份，酷派就曾经向小米发起专利诉讼，称小米给其造成了严重的经济损失，小米当时对此回应称，尚未收到任何起诉文件、侵权事实不明确。事实上，目前专利战成为包括手机行业等科技领域中，企业打压竞争对手的一个“常规武器”，手机行业两大巨头苹果和三星之间不断出现各种专利纠纷，甚至一些科技公司专门以专利战为盈利的主要手段，被业内称为“专利流氓”。

对于酷派集团新的起诉，小米公司表示，小米欢迎所有拥有真正高质量有效专利的合作伙伴，并表示截至目前并未收到法院的任何通知，小米经营活动一切正常。同时，针对酷派的诉讼行为，小米将积极应对，并已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求，期待此事在法律框架下有一个公正的解决。

公开数据显示，2018年3月31日，小米成立近8年的时间内，已经提交23000多项专利申请，其中包括国内3600多项授权专利，海外也已经注册了3500多项专利，还有16000多项国内外专利申请正在受理当中。此外，小米招股书披露，小米已与高通、诺基亚、微软等全球合作伙伴达成多年有效的专利许可协议，其中包括将在移动网络的标准必要专利方面实现交叉授权。

巨亏酷派麻烦缠身

曾经进入中国本土品牌前三的酷派手机，目前经营状况非常艰难。今年4月3日晚间，酷派集团发布公告称，截至2016年12月31日为止的年度，该公司收入79.69亿港元，同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损43.79亿港元，而上年同期溢利23.2亿港元。回到两年前的2016年6月，乐视公司两次共花超过30亿元，成为酷派公司的第一大股东。但随着乐视公司陷入一系列资金困境，酷派经营业绩的下滑也不断加剧。同时，在2017年，酷派陷入了多起诉讼。