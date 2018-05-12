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小米回应酷派专利侵权诉讼：暂未收到法院通知

小米回应酷派专利侵权诉讼：暂未收到法院通知
2018年05月12日 02:51 北京青年报
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　　本报讯（记者 温婧）10日晚间，上市公司酷派发布公告，称已就小米专利侵权一事，向南京中级人民法院提起诉讼，并接到受理案件通知书。酷派方面请求法院裁定小米停止生产、销售包括小米MIX2、红米Note 5，红米5 Plus等机型。小米方面回应称，目前没有接到法院通知，一切生产经营正常。

　　酷派在香港联交所的公告称，小米未经授权实施其专利，并为生产经营目的分别实施了生产制造，许诺销售，销售侵权产品的行为，构成专利侵权。酷派附属的宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司已经向南京中级人民法院起诉小米，要求法院判令小米立即停止生产、许诺销售、销售侵害发明专利权的小米MIX 2，红米Note 5，红米5 Plus数字移动电话机（手机）的行为；判令被告连带赔偿原告经济损失，以及案件全部诉讼费用。10日，酷派收到南京中级人民法院的受理通知书。

　　对此，小米方面回应北青报记者表示，小米截至目前并未收到法院的任何通知；小米的生产、经营活动一切正常。小米称，酷派所主张专利的稳定性如何有待商榷，他们已经向相关机构提交了关于取消上述专利的申请。

　　小米表示，小米非常重视专利，截至今年3月31日，国内拥有授权专利3600多项，海外拥有3500多项，另有6000余项尚在申请中。记者查询发现，其中最为关键的发明专利授权，小米在国内拥有1174件。

　　资料显示，酷派旗下宇龙公司共提交专利申请共8000多件，在国内拥有发明专利授权1571件。酷派CEO蒋超在社交媒体表示，小米共占用酷派200项专利，酷派此次提出6项申请，只是为了提升大家对知识产权的认识和保护，并不是“蹭热度”。

　　实际上，这已经不是酷派和小米之间首次发生专利侵权事件。据报道，自2014年起，酷派就向小米发出警告函，希望就小米侵权酷派专利一事进行磋商。今年1月，酷派就曾向深圳中级人民法院提出过诉讼，该案件目前未有透露进展。

　　有分析人士认为，酷派作为老牌手机厂商，手中握有一定的专利权；目前，酷派已经逐渐在国内缩小份额，因此或选择专利变现等方式，将此前投入的研发成本回收，这也是老牌手机厂商的一种选择。酷派此次选择了小米刚刚提交IPO申请的时机，小米此时不得不应对，小米或反诉、或协商，以将该事件的影响降到最低。

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