酷派正式起诉小米 会影响小米上市吗？

▲酷派在香港举行发布会

5月3日，小米招股书590多页的招股书中用了46页对公司发展做出了风险提示，其中包括因专利而起的法律风险。

同一日，酷派成为第一家正式起诉小米的公司。酷派向深圳深圳市中级人民法院提交诉中禁令请求。请求法院裁定小米立即停止侵犯其专利权的行为，即小米立即停止生产、销售、许诺销售红米Note 4X、小米6等手机产品。

日前，酷派诉小米专利侵权一事有了新进展。5月11日，酷派就与小米专利纠纷一事在香港召开媒体沟通会。而处于缄默期的小米对此回应称，公司目前没有接到法院的任何通知，企业经营活动正常。

那么，本次起诉会影响小米香港正常上市吗？

会影响小米香港上市吗？

律师：取决于法院是否支持

故事的两个主角都足够吸睛，一个是在手机圈儿摸爬滚打25年的行业老兵，曾经的国产手机巨头“中华酷联”中的一员，随着乐视资金链断裂，作为乐视生态化反中重要一环的酷派手机遭遇了前所未有的危机，财报显示酷派2016年公司拥有人应占亏损约合35.08亿元。

另一个是有望成为港交所同股不同筹的第一股的互联网手机“鼻祖”，有传言称估值可达1000亿美元，前1000号员工有望实现财务自由，雷军本人也将冲刺首富。

不过，二者此前曾因专利问题纠缠良久。日前，酷派诉小米专利侵权一事有了新进展。

5月11日，酷派就与小米专利纠纷一事在香港召开媒体沟通会。酷派称，本次起诉的三件专利为系统交互或UI类型的专利，都涉及到手机的基础通信，显示和交互功能，较难规避和替代。希望小米停止专利侵权行为，以积极合作的态度与酷派一起推动产业进步。诉讼是解决知识产权争议的法律救济手段，酷派期待能和小米公司找到更好的解决办法，强化知识产权保护，共同塑造良好营商环境。

小米对此回应称，公司目前没有接到法院的任何通知，企业经营活动正常，所有的机型都在售卖。对于酷派的诉讼，公司也会积极应对，酷派主张权利的几项专利的稳定性如何有待商榷，并且已经针对酷派主张的几项专利提交了无效请求。

上海大邦律师事务所的高级合伙人游云庭告诉独角鲸，“在国内的话，可能会有影响，国内的证监会，对知识产权的容忍度非常地低，经常看到企业因为知识产权纠纷搁置了。在海外成熟的资本市场会好一些，盛大2004年在美国上市，公司主要收入来源是热血传奇，这个游戏当时跟韩国的授权方发生了很多的争议，在多地都有诉讼，韩方也号称要取消盛大的代理权。最后盛大还是成功上市了。对于小米来说，只要说券商比较支持，小米也能够解释清楚是不侵权的，或者说风险是可控的，对于小米的影响未必会像在境内上市那么大。”

同时，他认为，由于小米是在香港上市，酷派起诉小米侵权一事对小米的影响不会像在国内上市那么大。

不过，游云庭也表示，法院是不是接受酷派公司提出的行为保全申请，是一个关键点。酷派申请法院出一个禁令，禁止小米公司在诉讼期间，生产和销售有争议的几款产品。如果法院支持的，那确实会对小米的上市有实质性的不利影响，如果法院不支持的，那影响就会比较小。

酷派是“专利流氓”吗？

有观点认为，酷派在小米IPO期间对小米提起专利诉讼，是在刷存在感。更有分析指出，持有专利的手机企业在产品和市场上面临巨大失败之后，很容易变成“专利流氓”，靠专利起诉竞争对手，获得高额赔偿，谋求生存。

酷派发布的2016年度财报披露，酷派集团2016年收入约63.84亿元，同比减少45.7%；公司拥有人应占亏损约合35.08亿元，同比下滑228.4%。截止2016年12月31日，酷派集团现金及现金等价物结余约为10.6亿元。

媒体沟通会现场，有记者就为何在小米提交招股书后，发起相关诉讼一事提问，张娜称，“我们在1月份进行了起诉，案件目前已经驳回，对方正在上诉阶段，还没有传送到我们这边。所有的诉讼都是有自己的策略，至于什么时候发起，什么时候去产生，都是由权利人自主自发的一个过程。”

中国政法大学知识产权法研究中心特约研究员李俊慧告诉独角鲸，不能因为酷派起诉小米侵权，提起了多个专利诉讼，就认定酷派是“专利流氓”，这种观点是片面的，任何持有专利的厂商，都有权通过专利许可获得合理的商业回报。“从酷派的角度来看，还是希望让自己持有的专利获得相应的市场回报，从小米角度来看，由于刚好处在IPO期间，可能对其IPO发行价及上市后的股价走势产生一些不利影响。”

上海大邦律师事务所的高级合伙人游云庭告诉独角鲸，酷派肯定够不上专利流氓，专利流氓一般指的是没有专利的实体的，靠专利去索赔的公司，酷派自己还是有相关业务的。不排除借竞争对手上市之机，敲诈一下的可能。

双方专利纠纷由来已久

短时间内恐难有结果

昨晚，酷派集团发布公告，附属公司宇龙通信近日就侵害发明专利权纠纷，起诉小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司及小米之家商业有限公司南京第一分公司。宇龙通信认为小米侵害了其“多模移动通信终端通话记录界面系统的实现方法”专利权，要求小米停止生产、许诺销售、销售，侵害专利的小米MIX 2、红米Note 5、红米5 Plus手机的行为，并连带赔偿经济损失。

酷派和小米之间的专利纠纷由来已久，酷派称2014年起多次向小米发送警告函，内容包括指出小米生产及销售小米系列手机涉嫌侵犯酷派专利权的有关事宜，提出友善协商处理，惟小米没有作出回应。其后，酷派再次致函，小米依旧采取忽略态度。酷派其后法律途径提出诉诸。酷派分别在今年1月和5月，相继在深圳和南京对小米提起专利诉讼。

专利纠纷并不是一个短时间就能见分晓的事情，一般来讲都要三五年，历史长最长的案件花了11年时间。

知识产权法研究所所长，最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员李扬透露，被告为了拖延诉讼，会请求国家诉讼委员会宣告你的专利无效，请求宣告你无效的话，属于行政的决定，行政决定还可以提起一审的行政诉讼，一审行政诉讼结束之后还有二审的行政诉讼。这样的话导致中间就是时间非常的漫长。

在专利积累方面，酷派称公司重视技术研发投入、知识产权的保护。全球累计申请专利一万多件，与行业标准相关的专利累计申请800余件，与标准对应的授权专利超过百余件。

小米招股书显示，截至今年3月底，小米拥有16000项正在受理的专利申请及7000多项已授权专利，其中约50%的授权专利是在海外获得。此外，目前小米已经与高通、微软、诺基亚等公司开展了包括交叉授权、专利购买等深入的知识产权合作。小米欢迎所有拥有真正高质量有效专利的合作伙伴。

三项专利涉及手机基础通信

较难规避和替代

小米口中稳定性有待商榷的专利究竟是什么呢？

酷派方面表示，本次起诉的三件专利为系统交互或UI类型的专利，都涉及到手机的基础通信，显示和交互功能，较难规避和替代。

其中有两项专利的申请日都是在2006年，酷派首席知识产权官张娜称，“安卓手机可能是2008年才开始发展，可以说酷派的技术超越了安卓手机两年的时间，是一个技术创新。这两个专利都在海关有备案，也都获得中国专利奖。”

据酷派方面介绍，这项专利技术在日常生活中运用比较广泛。比如说，用户收到一条短信，信息里面包含一个通话的号码，或者是一个网络的链接，以后在提取号码、拨打号码、存储号码的时候，在应用程序下面就可以进行一系列协同的操作，比如说我拨打、存储、编辑一系列操作，在一个界面上就可以完成。

另外一项专利技术是酷派在2012年的时申请的，比如用户在看微信的时候，收到一条短信，如果用户回复的话需要界面、程序的切换，酷派的这项专利可以在当前程序上处理这条短信，无需切换。

国产手机专利战有扩大化趋势

其实我们这些技术通用性很强，我们也不是针对哪一家，我们这个技术它的应用范围是很广的。当有记者询问未来酷派会不会起诉其他手机厂商时，张娜回应称，所有的诉讼行为都是根据协商的结果。言外之意，不排除这种可能。

此前，我们更多看到的是，三星、爱立信等外国企业与国产手机厂商之间的专利纠纷，国产手机之间的专利诉讼并不多见。

李俊慧向独角鲸表示，未来不排除国内手机厂商之间的专利诉讼会不断增多，一方面，类似魅族、vivo、锤子等手机厂商总体专利实力比较薄弱，另一方面，手机市场增量越来越小，存量竞争之下，只有通过遏制市场竞争者才能换取更多的市场份额，因此，后续专利较多的厂商不排除会对专利较少的厂商提起专利诉讼。此外，对于类似酷派等在主营手机业务遇挫转型之时，可能也会越来越转向通过专利许可来谋求市场回报之路。

日前，中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》称：2018年1-3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.9%。

另一方面，寡头化趋势也在加剧，QuestMobile公布的2018年一季度中国移动互联网数据报告显示，截至2018年3月，苹果、OPPO、华为、vivo、小米五家厂商的市场规模为82.3%，其他众多手机品牌则分食剩下不到20%的市场规模。

游云庭表示，国产手机厂商之间专利战会有扩大的趋势，“以前是大家手里货不多，现在大家都肯在知识产权方面投资，知识产权的最主要的作用是排除竞争对手使用，这种纠纷以后会越来越多。”

作者 | 马婧

编辑 | 金彧 杨砺

编辑：金彧 杨砺 刘喆