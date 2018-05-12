联想:将与华为及相关企业广泛合作 共助5G发展

新浪科技讯 5月12日凌晨消息，针对“3GPP上有关5G标准，联想为什么不给华为投票”一事，联想官方微博再一次回应称，将与华为及国内相关企业广泛合作，共助5G产业繁荣发展！

此前，联想方面已经回应称，所投的都是赞成票。华为方面也表示，2016年11月3GPP会议上，华为及其他55家公司（包括联想和摩托罗拉移动）联合提出Polar码作为控制信道的编码机制并获得通过，联想及其旗下摩托罗拉移动针对该方案的投票都是赞成票。

在2016年11月的会议上，华为的Polar码方案胜出后，一度引发媒体以“华为赢得5G时代”作为标题报道。

当时该方案的主要贡献者之一、华为无线网络标准专利部部长万蕾就曾表示，希望大家克制不当言论，以免伤害3GPP的团结氛围。“参与其中，深刻理解这只是3GPP作为国际标准化组织为电信产业贡献的又一个5G特性，这里是业界众多公司的共同贡献。技术是没有国界的，3GPP之所以成功，就是归功于它的国际化，它的罗马论坛式的技术辩论是推动技术优化趋于完善的核心机制。衷心祝愿3GPP的全球化的民主精神源远流长…”