小米上市之际遭酷派起诉侵权 涉多卡多待等功能

新浪财经讯 5月11日下午消息，小米即将上市之际，酷派集团（02369-HK）突然宣布控告小米侵犯其三项专利，集团附属公司已向内地法院提出共7宗案件诉讼，要求小米停止生产有关手机，包括小米6、小米Max2、小米Note3、小米5X、红米Note4X、小米mix2，红米note5、红米5plus手机等。小米今日回应称，专利的稳定性有待商榷，小米已经针对上述专利提交无效请求，并强调公司经营一切正常，各机型如常热销。

酷派首席知识产权官张娜今日在香港举行发布会表示，从2014年起酷派已就侵权问题，向小米多次发送警告函，内容包括小米系列手机侵犯酷派专利权事宜，并提出友善协商处理，“不过小米从来没有回应”。今年1月12日酷派集团附属公司深圳宇龙向深圳市中级人民法院提交诉讼请求，并于1月25日获得受理。

酷派申请判令要求小米停止生产，或许诺销售的产品包括小米6、小米Max2、小米Note3、小米5K、红米Note4X、小米mix2，红米note5和红米5plus数字移动电话。

在小米宣布申请上市的5月3日同一天，酷派旗下深圳宇龙再向深圳市中级人民法院提交诉中禁令请求，要求法院裁定小米立即停止生产、销售小米6、小米Max2、小米Note3、小米5X、红米Note4X产品。一周后的5月10日，深圳宇龙再向江苏省南京市中级人民法院提起针对小米停止生产相关型号手机的诉讼并获得受理。

张娜今天表示，小米侵权的专利中有两项是在2006年就申请的安卓手机技术专利，而安卓手机在2008年才开始在中国展开生产，有关专利都在中国海关备案，其中还有一件专利获得中国专利奖。本次起诉的专利包括多卡多待功能及协同操作功能等，例如在短信内的电话和网址可直接点击，并在同一页面操作，令用户操作更为便捷，可增强用户粘性。这些专利均为系统交互或UI类型的专利，涉及手机基础通信、显示和交互功能。

张娜多次强调，技术专利权通用性很强，并相信每家公司的创新都是在别人基础上，但是运用他人的专利技术应当经过协商并合理付费。她表示，过往应用酷派旗下专利技术的其他厂商都有相关协商，也得到了回应和费用。

酷派管理层今日并没有透露案件的申请赔偿金额，张娜表示最终数额由法院决定，同场出席发布会的法学专家、中山大学法学院教授及知识产权法研究所所长李扬表示，过往华为诉三星，判决赔偿金额约8000万人民币。

对于在小米上市的敏感时间点提出案件，张娜表示小米上市与侵权案件并不相关，并强调提出诉讼是想通过正当合法的途径，希望与小米能找到更好的解决办法，强化知识产权保护，共同营造良好的营商环境。

酷派自去年5月起停牌，2016年度亏损约35亿元人民币，至今未刊发年报。对于本轮诉讼费用是否会加重公司的负担，张娜回应称公司“用最少的钱，做有用的事”，诉讼费用已降至最低，在可承受范围之内。酷派集团副总裁刘铭卓则指，公司正处于转型全球市场销售的战略调整阶段，今年已有4款机型在海外上市，销量可观，5、6月也有新机型发布，将部署从海外回归内地市场。（新浪财经彭琳发自香港）