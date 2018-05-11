直击|实锤！联想曾支持高通方案 同支持者均为外企

86次会议文档

新浪科技讯 5月11日下午消息，“3GPP上有关5G标准，联想为什么不给华为投票”一事今日在网上热炒。联想方面辟谣称，所投的都是赞成票。但是，投票现场人员回忆，该事件分为两次投票，联想在86次会议上支持了美国企业高通，在87次会议上支持了华为。

此事遭到网友吐槽。网友们认为，联想未支持中国企业的方案，且在回应中欲盖弥彰、混淆视听。

新浪科技查阅了一份关于86次会议的内部文档。文档显示，在支持高通的LDPC方案中，联想在列。

两场会议：一场支持一场反对

事情发生了2016年底。3GPP会议主要是为了确定编码方案。参与确定方案的企业主要分两个派系，以美国公司为首的LDPC和TBCC阵营和以华为为首的Polar阵营。

现场人员回忆，当时进行了两场会议，分别为86次和87次。

86次会议于2016年10月在葡萄牙举行，联想把票投给了高通。最终，这场会议确定了长码使用高通的LDPC方案，成为了5G控制信道eMBB场景编码最终方案。 当时短码方案悬而未决。

87次会议于2016年11月在美国举行，主要是数据信道短码的表决。这一次，联想投了华为赞成票。最终，支持华为公司的提案的公司达到了59个，Polar 成为控制信道上行和下行的编码方案，即短码方案。

内部文档：联想支持高通方案

但是，联想在今早的回复中，仅针对的是87次会议的投票结果作了说明。那么，86次会议联想是否也支持了华为呢？

新浪科技在这份“86次会议”文档中看到。在“有多少信道编码方案应被指定为NR eMBB数据信道编码方案”的提问中。

支持LDPC方案的企业有：爱立信、索尼、夏普、诺基亚、ASB、三星、英特尔、富士通、摩托罗拉、联想等。

支持Polar方案的只有华为一家。小米、OPPO等企业选择支持组合方案，即LDPC+Polar。

所以，联想确实在86次会议中选择支持了高通，而没有支持华为。选择支持高通的企业，除了联想外，均为外企。

新浪科技向联想集团求证，截止目前对方尚未回应。