还原联想未投华为5G标准赞成票：联想没说全部真相

雷锋网按：一夜之间“联想在5G标准中没有投华为”的事件迅速发酵，联想也火速发公告澄清，5G标准会议投票过程的真实情况怎样，联想是否说了实话，事件背后是又有人在故意推动，雷锋网致力于还原事件的真相。

争的是什么

5月11日，在知乎上突然出现相似的数个问题，大意均是如何看待联想在5G标准上没有投给华为一事，顿时引起连锁反应。

据雷锋网了解，该事件其实并不是近期发生的事件，而是在2016年10月和11月份3GPP组织的两次会议上。两次会议围绕的均是信道编码方案的投票。

信道分为数据信道和控制信道，控制信道传输控制信息，数据信道传输数据，控制信道和数据信道可以分别采用不同方案，使用频次较高的长码和使用频次较低的短码也可以采用不同方案。

但实际上角逐5G标准的信道方案的只有三种编码方案，分别是LCDC、Polar和Turbo。值得注意的是，三种方案起初都是数学家提出而非产业链厂商，高通、华为等厂商是沿着数学家的思路做产业研究。

LDPC码最初是由MIT的教授 Robert Gallager在1962年提出，是应用时间最长同时也最成熟的的信道编码方案，LDPC码在WiFi标准中获得应用。

Turbo码由法国科学家C.Berrou和A.Glavieux提出，也有超过20年的应用历史，Turbo码在3G和4G标准获得采纳，不过5G标准成为LDPC和Polar的竞争战场。有分析认为，主要是因为在话语权的较量中法国不敌中国和美国；另从技术角度上看，5G标准要求峰值速率达到20Gbps，相关消息指出，Turbo码能否满足这样的速率要求尚存疑。

Polar码是由土耳其比尔肯大学教授E. Arikan在2007年提出，E. Arikan是LDPC码提出者Robert Gallager的学生。Polar码应用时间最短，不过技术指标相对优异。

说到底，信道编码方案的争论变成了华为主推的Polar码和高通主推的LCDC码之间的竞争，其中还有一些大国博弈话语权的成分在里面。

两次投票

第一次会议发生在2016年10-15日，会议上出现了较大的分歧。雷锋网从业内知情人士获悉，“第一次会议只确定了长码的标准，并不是确定完全标准，华为的Polar码本身在长码上没什么优势，联想和Moto两票都投了高通的LCDC方案，其他众多中国厂商反对长码短码都用高通的方案，最后只达成了长码用高通的方案，其他标准留待下次会议讨论。”

雷锋网进一步了解到，2018年6月首个版本的5G国际标准将正式公布，但是只针对5G三大场景中的eMMB场景，uRRLC和mMTC标准都没有正式成型。

在第一次会议中，更精确的解释是，高通主推的LCDC码被采纳为eMMB场景中数据信道的长码编码方案。既不是包含全部三个场景，也不是数据信道和控制信道均采用，同样地也仅是长码采用了LCDC编码方案。

该名知情人士还表示，“我个人感觉其实这个问题上应该是Moto占的主导，他们和高通的关系比较密切，联想可能分析认为，如果是完全高通方案，Moto的技术优势可能得以发挥，是完全从商业的角度来考虑的。”

时间拨回到2016年11月17日召开的第二次会议中，会议过程虽不清楚，但是从达成的结果来看，LCDC码方案更进一步，成为eMMB场景下数据信道的长码和短码编码方案，Polar码成为eMMB场景下控制信道的短码编码方案（控制信道码长一般不超过几百，不涉及长码），也就有了当时一系列“华为掌握5G核心标准”的消息，实际上是在对华为的作用无异于捧杀。

当问及长码和短码都用高通一套方案时，是否会降低产业成本时，该人士表示，“其实3GPP这种标准组织从来就不是从成本因素考虑的，而是从中欧美三方角力上来看，就像4G标准当时为什么有两个，3G标准有三个，其实都是三方的政治博弈。成本层面，考虑底层协议对上层的成本影响，如果全部用高通方案的话，有可能专利费用比混用方案更高。”

“毕竟3G时代高通垄断了CDMA，高通收了不少钱，其他国家都很郁闷”，该人士补充道。

如下两图所示，第一次会议中联想以及Moto没有投给Polar，而在第二次则投了赞成票。

“联想没说谎，但不是全部真相”

今天一早，联想也针对此事发布声明，称“在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由中国移动、华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。”

同时联想还称对恶意造谣者保留相关法律权利，以及表示了支持中国5G的态度。

经过前两部分的叙述，事件的来龙去脉已经明晰。正如知情人士所言，“联想没说谎，但不是全部真相”。

事件中让大部分读者愤慨的焦点其实不是联想投了赞成高通的票，而是联想是赞成厂商中唯一的中国企业。

从客观技术角度来看，与高通主推的LCDC编码方案相比，华为主推的Polar编码方案在长码部分并没有技术优势，华为一开始也是想拿下短码编码方案。

同时，LCDC编码方案虽然是高通主推，实际上华为等厂商都有参与，高通的投入更早更多，技术积淀也更多；Polar码由于是近年才兴起的编码方案，得到了华为等厂商的青睐，编码方案的采用意味着支持该技术的厂商前期具备先发优势，这是华为和高通等厂商所看重的，最终两种方案共存，3GPP达成的是一种妥协方案。

事实经过确是如此，但是经过一年多时间之后，联想没有把票投给华为这件事又再度刷屏，谁又能说这事只是自然发酵呢？