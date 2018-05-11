“联想投赞成票”遭质疑:混淆视听 长码方案投了高通

联想参与86次会议方案

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新浪科技讯 5月11日下午消息，针对“3GPP上有关5G标准，联想为什么不给华为投票”被热炒。联想集团回应称，在投票表决中，联想包括旗下摩托罗拉移动，所投的均是赞成票。然而，据投票现场人员回忆，当时分为两次投票，联想在长码方案上投了反对票，短码上投了赞成票。

据悉，3GPP最初的工作范围是为第三代移动通信系统制定全球适用技术规范和技术报告。在4G、5G时代，都有对应的技术标准和规范，即确定编码方案。

事情发生在2016年底。投票现场人员回忆，当时参与方案主要分两个派系，以美国公司为首的LDPC和TBCC阵营和以华为为首的Polar方案。两者的区别在于长码控制信道和短码控制信道。

“当时双方竞争激烈，尤其在86次会议上”，该人士称，86次会议于2016年10月在葡萄牙举行，联想当时把票投给了高通。最终，这场会议确定了长码使用LDPC方案， 而短码方案悬而未决。

同年11月在美国，针对短码解决方案又召开了87次会议。

这一次，联想选择支持华为Polar方案。最终，支持华为公司的提案的公司达到了59个，以绝对优势赢下了至关重要的一环，Polar code最终成为控制信道上行和下行的编码方案。而长码方案则归属高通LDPC码。

所以，联想的回复仅针对的是87次会议的投票结果。

网友认为，舆论之所以指责联想，是因为联想未支持中国企业的方案，且在回应中“混淆视听”，“ 联想辟谣对长码投票只字不提，而当时很多企业都投给了华为”。(韩大鹏)