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联想回应5G标准投票:2016年旧闻 当时给华为投赞成票

联想回应5G标准投票:2016年旧闻 当时给华为投赞成票
2018年05月11日 10:44 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月11日上午消息，昨天，网络社交平台不断冒出“联想为什么不给华为投票”、“联想不支持Polar方案”等内容帖子。联想集团发布声明辟谣称，在该次投票表决中，联想包括旗下摩托罗拉移动，所投的均是赞成票。

联想出证据证明所投赞成票联想出证据证明所投赞成票

　　根据“造谣”帖子的内容讲述，在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar短码方案投票（该方案由中国移动、华为等中国企业主导），做出了弃权的投票。

　　联想表示，在该次投票表决中，联想包括旗下摩托罗拉移动，所投的均是赞成票。

　　同时，联想还出具了一份英文资料。该资料显示，联想在赞成之列，投赞成票的企业还包括中兴、小米、OV等。

　　联想表示，谴责任何造谣行为，也吁请大家切勿相信谣言。对于恶意造谣者，保留相关法律权利，依法追究到底一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发而继续努力。

　　2016年事件标志高通时代结束

　　实际上，这个3GPP会议早在2016年11月举办，并非最近才发生的事情。

　　在这场名为“3GPP RAN1 87次会议”的5G短码方案讨论中，华为公司的Polar Code（极化码）方案最终胜出，成为5G控制信道eMBB场景编码最终方案。

　　据当时媒体报道，在会议中，华为的对手是以美国公司为首的LDPC和TBCC阵营。在长码方案竞争中，华为以微弱的劣势惜败。“一度让我们感觉5G时代又要跟我们擦肩而过了”，当时有华为人员说道。

　　在会议关键短码竞争阶段，所有的公司都参与其中，最具竞争实力的企业包括：美国的LDPC方案，法国的Turbo2.0方案，以及中国华为的Polar code方案。

　　最终，支持华为公司的提案的公司达到了59个，以绝对优势赢下了至关重要的一环，Polar code最终成为控制信道上行和下行的编码方案，而数据信道的上行和下行短码方案则归属高通LDPC码。

　　当时业内普遍认为，没有人会相信一直霸占着核心技术的高通会被华为打败，结果宣告了高通统治时代已经结束，中国通讯技术迈入世界顶尖领域。华为、中信这些企业的崛起，肩负了起攻城拔寨的责任，“从零开始，错过了，2G、3G、4G时代，5G时代势必要掀翻国外巨头”。（韩大鹏）

　　以下为联想声明全文：

　　在3GPP举办的有关5G标准的表决会议上，联想针对5G标准的Polar方案投票（该方案由中国移动、华为等中国企业主导），包括联想旗下的摩托罗拉移动，所投的都是赞成票。

　　我们谴责任何造谣行为，也吁请大家切勿相信谣言。对于恶意造谣者，我们保留相关法律权利，依法追究到底。

　　一直以来，联想都非常支持中国5G技术的发展，未来也会为推动5G技术和相关产品的研发而继续努力。

　　联想集团

　　2018年5月11日

联想5G赞成
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