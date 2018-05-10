酷派起诉小米侵害专利 要求停产停售小米MIX2等

新浪科技讯 5月10日晚间消息，酷派集团（02369.HK）5月10日晚间公告，附属公司宇龙通信近日就侵害发明专利权纠纷，起诉小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司及小米之家商业有限公司南京第一分公司。

宇龙通信认为小米侵害了其“多模移动通信终端通话记录界面系统的实现方法”发专利权，要求小米停止生产、许诺销售、销售，侵害专利的小米MIX 2、红米Note 5、红米5 Plus手机的行为，并连带赔偿经济损失。

以下为酷派公告全文：

本公司接达本公司附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（‘原告’）通知，原告近日就与小米通讯技术有限公司（‘被告一’），小米科技有限责任公司（‘被告二’）以及小米之家商业有限公司南京第一分公司（‘被告三’）（合称‘被告’）之间的侵害发明专利权纠纷，向江苏省南京市中级人民法院（‘法院’）提起诉讼，并于二零一八年五月十日收到该案件的“受理案件通知书”（案号为：（2018）苏01民初760号）。

根据民事起诉状，原告诉称，被告未经原告授权实施其专利，并为生产经营目的分别实施了生产制造，许诺销售，销售侵权产品的行为，侵害了原告专利号为ZL200610034036.7的‘多模移动通信终端通话记录界面系统的实现方法’发明专利权（‘发明专利权’），被告的行为构成专利侵权。为此，原告特诉至法院，请求法院依法支持原告下述诉讼请求，以维护原告的合法权益：

1.判令被告一立即停止生产，许诺销售，销售侵害发明专利权的小米MIX 2，红米Note 5，红米5 Plus数字移动电话机（手机）的行为。

2.判令被告二，被告三立即停止许诺销售，销售涉嫌侵害发明专利权的小米MIX 2，红米Note 5，红米5 Plus数字移动电话机（手机）的行为。

3.判令被告连带赔偿原告经济损失，以对被告侵权所得利润进行审计的结果为准。

4.判令被告连带承担原告为制止侵权行为为支付的合理费用。

5.判令被告连带承担案件全部诉讼费用。

截至本公告日，案件已受理，尚未开庭审理。