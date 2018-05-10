新浪科技> 电信 > 正文

酷派起诉小米侵害专利 要求停产停售小米MIX2等

酷派起诉小米侵害专利 要求停产停售小米MIX2等
2018年05月10日 20:07 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 5月10日晚间消息，酷派集团（02369.HK）5月10日晚间公告，附属公司宇龙通信近日就侵害发明专利权纠纷，起诉小米通讯技术有限公司、小米科技有限责任公司及小米之家商业有限公司南京第一分公司。

　　宇龙通信认为小米侵害了其“多模移动通信终端通话记录界面系统的实现方法”发专利权，要求小米停止生产、许诺销售、销售，侵害专利的小米MIX 2、红米Note 5、红米5 Plus手机的行为，并连带赔偿经济损失。

　　以下为酷派公告全文：

　　本公司接达本公司附属公司宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（‘原告’）通知，原告近日就与小米通讯技术有限公司（‘被告一’），小米科技有限责任公司（‘被告二’）以及小米之家商业有限公司南京第一分公司（‘被告三’）（合称‘被告’）之间的侵害发明专利权纠纷，向江苏省南京市中级人民法院（‘法院’）提起诉讼，并于二零一八年五月十日收到该案件的“受理案件通知书”（案号为：（2018）苏01民初760号）。

　　根据民事起诉状，原告诉称，被告未经原告授权实施其专利，并为生产经营目的分别实施了生产制造，许诺销售，销售侵权产品的行为，侵害了原告专利号为ZL200610034036.7的‘多模移动通信终端通话记录界面系统的实现方法’发明专利权（‘发明专利权’），被告的行为构成专利侵权。为此，原告特诉至法院，请求法院依法支持原告下述诉讼请求，以维护原告的合法权益：

　　1.判令被告一立即停止生产，许诺销售，销售侵害发明专利权的小米MIX 2，红米Note 5，红米5 Plus数字移动电话机（手机）的行为。

　　2.判令被告二，被告三立即停止许诺销售，销售涉嫌侵害发明专利权的小米MIX 2，红米Note 5，红米5 Plus数字移动电话机（手机）的行为。

　　3.判令被告连带赔偿原告经济损失，以对被告侵权所得利润进行审计的结果为准。

　　4.判令被告连带承担原告为制止侵权行为为支付的合理费用。

　　5.判令被告连带承担案件全部诉讼费用。

　　截至本公告日，案件已受理，尚未开庭审理。

酷派小米
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有