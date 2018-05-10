上海5G建设迈出关键一步，今起开展外场综合测试

上海发布

安装测试设备 上海发布 图

5G的脚步越来越近了！

市经信委说，今天一场面向4K高清视频和VR实际应用的5G外场综合测试在虹口北外滩开展。

目前，北外滩滨江已率先完成了首个5G测试站建设和行业应用测试；到2020年，上海将率先完成以5G为核心的新一代信息基础设施总体架构。

今天下午，一架搭载了世界最领先的5G通信技术模组的无人机在北外滩滨江翱翔，成功实现了基于5G网络传输的无人机360度全景4K高清视频的即拍即传，这标志着上海5G向试商用迈出了关键性的步伐。

小布现场亲身体验了5G的速度，与4G网络承载上述业务时仍存在卡顿情形相比，5G的画面更流畅，远端VR观看无晕眩感。

现场看5G传回的图像清晰度还是很高的！

目前，虹口区已经部署打造极速北外滩，在北外滩滨江区域率先完成了5G测试站建设和行业应用测试。到2020年，上海将率先完成以5G为核心的新一代信息基础设施总体架构。

测试现场 上海发布 图

5G小知识

5G网络作为第五代移动通信网络，其峰值传输速度比4G网络传输速度快数十倍，能达到每秒G比特数据速率，它意味着网络速度和质量的跨越式提升，用户们可以在10秒内就下载完一部10G高清电影。5G网络每平方公里可链接数超过100万，并在传输延时上进行巨大技术突破，实现毫秒级的延时，构建一个全移动和全联接的社会，将大大加速智能驾驶、智慧医疗、智能工业制造等新技术新应用的落地。