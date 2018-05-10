直击|小米IPO定价基准700亿美元 估值700-1000亿美元

新浪科技讯 5月10日下午消息，自小米提交赴港IPO申请之后，关于小米估值多少一直众说纷纭。据接近小米IPO项目中介商人士向新浪科技独家透露，多家机构对小米IPO的估值预测基本集中在700亿美元至1000亿美元之间。此外，小米和保荐人将定价定在以700亿美元为基准，这也为后面留下了足够的空间。

小米在5月3日早间向港交所提交了IPO招股书，有望成为港交所取消同股不同权限制后的首批在港上市公司。不过随着招股书披露的小米业务数据的曝光，关于小米的财务数据和估值等话题也引发了争议。

在小米提交IPO申请之前，就有港媒报道称，小米在上市前的股东售股活动中，售股价格显示公司估值介乎650亿至700亿美元。此前还曾有多个小米估值的版本出现，小米方面都未进行置评。

在小米提交IPO申请之后，界面新闻曾报道，从接近小米IPO的投行人士处获悉，小米香港IPO计划筹资100亿美元，最新估值为1000亿美元。该人士表示，这个估值并非最终的数字，做交易的银行会根据需求调整。这也就是说，小米目前的估值或许最终仍会随着市场有所改变，但不会改变的是市场对小米的热情。

近日，华尔街日报和彭博也援引知情人士消息称，小米的IPO估值目标有所下调。华尔街日报报道的为700亿至800亿美元之间，彭博则报道的在600亿至700亿美元之间。

而据接近小米IPO项目中介商人士向新浪科技表示，早在华尔街日报的预测之前，多家机构对小米IPO的估值预测基本集中在700亿美元至1000亿美元之间，华尔街日报的预测并没有脱离合理的范围。

该消息人士同时指出，目前包括华尔街日报在内的机构，均为第三方的预测判断，小米集团本身并没有释放任何消息。尽管外部猜测纷纭，但小米和保荐人还是比较稳妥，定价在700亿美元为基准，这也为后面留下了足够的空间。

实际上，对于小米估值的争议主要在于需要判断小米究竟是一家手机公司还是互联网公司，这会影响小米究竟是对标苹果类的公司还是腾讯类的公司，进而影响小米的估值模型。

小米招股书显示，小米的营收分为4个业务板块，分别为智能手机、IOT与生活消费产品、互联网服务及其他。以2017年为例，小米的营收确实主要来自智能手机，2017年，来自智能手机行业的收入为805.63亿元，占总收入的比例为70.3%；来自IOT与生活消费产品的营收为234.47亿元，占比为20.5%；来自互联网服务的营收为98.96亿元，占比为8.6%。

但从毛利率方面看，互联网服务要远高于硬件。互联网服务2016年和2017年毛利率分别为64.4%和60.2%；智能手机毛利率由2016年的3.4%升至2017年的8.8%；IoT生活消费产品2016年和2017年分别为8.2%和8.3%。

在小米上市前夕，雷军宣布董事会通过了未来小米硬件税后综合净利润不超过5%的红线。分析称，这是雷军向外界传达小米未来不会依赖硬件赚钱的意图，也即是小米是一家互联网公司而不是单纯的硬件公司。

在招股书披露时，雷军也专门发布公开信称，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。具体而言，他称小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。从雷军对外宣称的“铁人三项”商业模式：硬件+新零售+互联网服务来看，小米的业务在硬件之外，确实也涵盖了包括MIUI、互娱、云服务、金融、影业的互联网版块业务以及包含小米商城、全网电商、小米之家、米家有品的新零售版块业务。

目前来看，寻找到一个与小米完全对标的公司来计算估值似乎并不容易。有媒体分析称，小米业务发展、商业模式展开形态还远未到成熟、稳定形态，资本市场应该准备迎接一套全新的价值评判思维和模型。(张俊)