沈阳破获一电信网络诈骗案 抓捕涉案人员172名

网络诈骗

新华社沈阳5月10日电（记者李铮、黄璐）以外汇投资之名，行电信诈骗之实。日前，沈阳市公安局破获一起电信网络诈骗案，抓捕172名涉案人员。

今年4月8日，沈阳市公安局接到天津警方协查一起网络投资诈骗案件的通报。经初步侦查，发现涉案犯罪团伙部分成员已转移至沈阳市沈河区的一家科技公司实施诈骗犯罪。这个犯罪团伙非法购买投资人个人信息、以各种名义骗取信任后，开始推销虚拟外汇交易平台，诱骗当事人进行投资并在所谓的“分析师”的指导下频繁操作。最终犯罪团伙以交易费用和亏损等理由将钱款占为己有。

查明上述情况后，4月13日，沈阳市公安局抽调警力对该团伙的4处窝点实施统一收网行动，先后在和平区、沈河区、铁西区等地将包括该科技公司法人代表王某及股东李某某在内的172名涉案人员全部抓捕归案，当场扣押涉案电脑70余台，涉案手机120余部。

经审讯，犯罪嫌疑人王某、李某某等人对以提供外汇投资名义，发展客户进行虚假交易、骗取客户钱款的犯罪事实供认不讳。

目前，王某、李某某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被沈阳警方依法刑事拘留，另有31名涉案犯罪嫌疑人移交天津警方，其他涉案人员被依法予以相应处理。（完）