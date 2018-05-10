厂商打出区块链手机概念：噱头大于应用

在支付领域或数据存储端搭建区块链，距离普罗大众确实为时尚早。真正的区块链手机的兴起，应伴随着现实应用的普及。

日前，瑞士-以色列科技公司Sirin Labs表示，富士康子公司FIH Mobile Ltd将会代工生产一款Finney区块链智能手机，该智能手机旨在让用户安全存储和使用比特币等数字货币。

一家市场早已不见身影的手机公司，再次向趋已饱和的手机市场进发，意欲何为？更加令人疑惑的是，不仅Sirin Labs，一些手机厂商也打出了区块链手机的概念。

区块链的概念来自于比特币，是比特币的底层技术，可实现数据存储、点对点传输等功能。当然，除比特币的巨大影响以外，其他特点好像并不能成为其火爆的原因。

具体来说，区块链最关键、最引人入胜的功能是共识机制和点对点传输，这使得区块链具备去中心化的特点，即每个人都是网络的主人。以比特币为例，任何一位挖矿得到比特币的人都成为其发行人（无需信用背书）。然而，即便如此，由于数量有限、便于传输且安全，比特币可作为一种虚拟货币进行交易。

那么，区块链跟手机到底能产生什么样的联系？据了解，Sirin Labs在2016年成功开发了一款可以应对网络攻击的高端智能手机，在普通的手机功能之外，该手机配备了一款专为加密数字货币用户设计的去中心化应用程序（dapps），支持密钥的冷存储，以及便捷地代币兑换。如此看来，这款手机主打的就是虚拟货币交易和用户的隐私安全。

从实际看来，企业市场的发展和产品的发展具有一样的轨迹。产品初创期市场还处于幼稚阶段，随着产品的完善发展，市场慢慢做大做强，到稳定成熟阶段市场几近饱和。这时要么应用高新技术形成寡头市场，要么类似于家电行业形成不完全竞争市场。

手机行业正处于这两者之间，品牌众多，但大量的市场份额被苹果、华为等占领。如此，只有创新能带动市场以及行业的发展，目前手机市场的竞争多在于硬件和部分服务的升级。在这样的大环境下，Sirin Labs从手机应用领域进行创新有其必要性。

伴随着区块链而来的是对安全或隐私权自由的呼唤，诚然，很多人设想中的去中心化世界是无比美好的，我们再也不需要盯着我们手里的资产，生怕被谁抢了去。但是，就在当下，脱离中心是一件不可想象的事情。你能想像没有央行、没有淘宝、没有医疗信息库的社会吗？

尽管如Sirin Labs公司所说，全世界需要区块链手机的约有1000万人。但在支付领域或数据存储端搭建区块链，距离普罗大众确实为时尚早。

真正的区块链手机的兴起，应伴随着现实应用的普及。如果为了蹭一波热度入局区块链，那么手机可能会火热一时。而仅仅打着虚拟货币交换旗号推出手机，笔者认为还不能让消费者接受，或者受众较少。

□盘和林（中国财政科学研究院应用经济学博士后）