苹果力劝FCC为5G保留更多未授权频谱

新浪科技讯 北京时间5月10日凌晨消息，苹果公司正力劝美国联邦通信委员会放弃售卖其计划用来实现5G无线技术的超高频光谱的打算，转而向企业免费提供这些无线频谱。

在上周公布的一份文件中，苹果公司建议美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission，FCC）保留大量95GHz到3000GHz之间未授权频谱（unlicensed spectrum）用以“鼓励企业开展一系列创新性业务和工程技术来充分利用这些频段资源”，并且避免进行“严格的监管”。

FCC正在考虑在5G时代该如何处理这些超高频谱无线微波，上周苹果向该机构提交了这份文件。今年早些时候，FCC曾向公众寻求对于使用95GHz无线频谱的建议，该频段曾被认为不适合用于无线通信。

但是现在随着5G，即第五代无线通信技术的发展，这些超高频谱无线微波突然变得很有价值，因为它们可以用来实现更快的网络传输速度和更大的网络带宽。这正是5G的优势所在，即提升无线网络的传输速度、覆盖面、和可响应性。不过，超高频谱同样具有其缺陷，即较短的传输距离。然而，专家们还是很看好在这些无线频段上实现5G技术。

现在还不清楚在这些频段上允许何种新应用，这也是为什么苹果公司力劝FCC不要将这些超高频谱通过授权独家售卖给某私有公司，而应该免费向企业提供。不过，收取授权费正是FCC以往对新频段进行商业化的方式。苹果公司建议FCC保留更多不收取授权费的频谱，就像过去FCC对Wi-Fi做的那样。

苹果在向FCC提交的文件中给出了两点建议。第一，建议FCC增加用于非授权用途的频段比例，这不同于以往该机构更偏爱的授权模式。第二，建议拓宽非授权用途频谱。

苹果提到，“高带宽操作”需要用“20GHz或更高频谱来实现”。同时这还对“环境保护、人类安全、和制造业”有利。

苹果的建议可能与传统无线通信行业的利益不符。尽管无线运营商也使用类似Wi-Fi这种非授权频谱，但它们的商业模式和战略就是围绕“购买波谱授权实现其独家应用”来开展的。一般来说，无线运营商们会通过游说，以支持开放更多的授权频谱和更少的非授权频谱。（小宝）