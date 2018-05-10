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高通服务器芯片进入“转折期” 业务前景难料

高通服务器芯片进入“转折期” 业务前景难料
2018年05月10日 04:51 第一财经日报
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　　李娜

　　[市场研究公司IDC估计，在2016年销售的981万台服务器中，960万台配置x86芯片——占比为98%。]

　　尽管有谷歌微软以及阿里巴巴等厂商“站台”，但高通在服务器芯片领域大显身手的野心或许遭到了挫折。

　　近日有消息称高通计划放弃开发数据中心服务器芯片，而放弃意味着关闭这项业务或者为其寻找新的买家。半年前，高通在一份新闻稿中表示，Centriq2400现在已经上市，该处理器采用了ARM的技术，由三星电子制造。高通称，Centriq2400在能效和成本上比英特尔的至强Platinum8180更优越。这款芯片被誉为阻击英特尔在服务器芯片领域霸主地位的一款“武器”。

　　高通方面并未对第一财经就上述消息予以回应。

　　佛罗斯特研究（ForresterResearch）首席分析师戴鲲则对第一财经记者表示，服务器芯片市场需要长期的技术投资与软硬件生态系统的广泛支持。高通自去年11月以来的短期投资与以Intel为代表的市场领导厂商的深厚积累比较而言，实现规模化效益存在重重阻力。

　　挑战英特尔

　　事实上在服务器芯片市场，芯片巨头英特尔拥有着绝对的“话语权”。

　　市场研究公司IDC估计，在2016年销售的981万台服务器中，960万台配置x86芯片——占比为98%。市场研究公司MercuryResearch的数据显示，去年第二季度，英特尔在x86服务器芯片销量中的占比为99.7%，AMD占比仅为0.3%。

　　在半年前，高通高调进军服务器市场，并在新闻稿中称Centriq2400为“全球首款采用10纳米制程且迄今性能最优的Arm服务器处理器”。“这是一个发展非常缓慢的行业，我们所追求的领域现在非常自满，”高通前执行董事长保罗·雅各布（PaulJacobs）表示，“我们将会改变这种局面。”

　　ARM与高通是移动芯片领域的盟友，早前就发布了新一代的Cortex-A75/A55CPU及Mali-G72GPU核心，并设定了服务市场目标，初步计划是2021年占据全球25%的服务器市场份额。同时宣布了针对服务器领域的新计划，它们将与高通、华为海思、凯为半导体（Cavium）、中国飞腾等8家芯片厂商合作推出服务器芯片，制程工艺主要是10nm及7nm。

　　但从英特尔的最新财报数据来看，高通等厂商的进击并没有使其数据业务受到威胁。

　　相反，记者注意到，在近日出炉的2018财年第一季度财报中，英特尔的数据中心业务营收同比大增24%至52亿美元，超过华尔街预期的48.3亿美元，成为继PC芯片业务之后英特尔的第二支柱；

　　“我们重视每一个竞争对手。尽管高通推出了旗下首款服务器芯片，但是全球云客户正在快速部署我们的至强可扩展（Scalable）处理器，该处理器可为一系列工作任务提供出色性能。”英特尔此前在一份声明中称。

　　高通业务进入“转折期”

　　高通发言人拒绝对退出服务器芯片的消息进行评论。高通CEO史蒂夫·莫伦科普夫（SteveMollenkopf）在上月的财报电话会议上表示，高通的重点是压缩非核心产品领域的开支。

　　在过去半年时间里，高通公司遭遇了博通的恶意收购风波，而在最后关头，美国政府以国家安全的名义（高通对于美国维持在移动通信技术领域的领导权十分关键）阻止了博通对高通的并购。此后，高通采取了一系列的重组措施，希望能够让股东满意。4月份，高通开始实施裁员计划，大约1500名员工被裁减。

　　两周前，高通公司发布了截至3月25日的2018财年第二季度财报。报告显示，高通第二财季净利润为4亿美元，比去年同期的7亿美元下滑52%；营收为53亿美元，比去年同期的50亿美元增长5%。高通第二财季来自设备和服务的营收为39.36亿美元，高于去年同期的36.89亿美元；来自授权的营收为13.25亿美元，低于去年同期的13.27亿美元。

　　戴鲲对第一财经记者表示，在物联网、边缘网络与分布式应用日益重要的总体趋势下，若高通最终决定退出这一市场，这一举措相信可以帮助高通更加聚焦，从而更好地差异化应对市场竞争。

　　但也有观点认为，虽然取消该业务可以为高通节省设计费用，但也导致其未能摆脱对日趋放缓的智能手机市场的依赖。为了应对博通的恶意收购，高通管理层曾经在1月对投资者承诺，他们将把年度开支压缩10亿美元，以提升盈利能力。

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