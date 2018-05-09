男子50多万买手机靓号被用假身份证过户 警方已介入

男子50多万买手机靓号被人用假身份证过户，两地警方已介入

澎湃新闻记者 王万春 实习生 张悦畅 唐婵

高明自称2013年花数十万元从朋友手中购得一7个8尾号的手机靓号，并在中国移动丽江分公司古城区香格里拉营业厅办理了过户手续，此后他一直使用。去年10月手机卡丢失后，他去补办卡时，发现号码已在去年2月过户到他人名下。

“现在（这个手机号）市场价估计100万元左右。”高明说，在他不知情的情况下，手机号已不属于他，于是他开始层层举报。

中国移动丽江分公司相关工作人员5月8日答复澎湃新闻（www.thepaper.cn）称，发现高先生持有的号码异人之后，他们报警处理，并安抚了高先生，目前还在警方调查阶段。

高明的举报材料显示，2013年1月29日，他从朋友江威处高价购买一个移动手机号码，尾号是7个8，“我当时花了50万元。”双方通过中国移动丽江分公司古城区香格里拉营业厅办理了过户手续。办理过户手续时，移动公司工作人员查验了高明的身份证，对他拍照，并经客户经理审批、确认。

当时办理过户手续时的协议。本文图片 澎湃新闻记者 王万春 图

高明说，其间，该号码他一直持有使用，2017年该号码手机卡丢失，10月他去丽江补办卡时，发现号码已经不是他的了。经询问得知，该号码早在2017年2月就被过户到他人名下了，“我知道长时间不用不行，在我一直使用没有欠费的情况下，结果号码就不是我的了。”

高明说，他主要用的是其他手机号，这个丽江的手机卡虽然几个月没用，但是卡里有足够的余额，并没有欠费，加上工作忙，所以没有及时去办新卡。

经交涉，营业厅工作人员向他出示了过户人所持有的身份证扫描件，“除了身份证上的照片不是我的，其它信息都是我的，明显一张假身份证，况且我本人没有到场，就这样被过户了。”同时，营业厅工作人员查询的信息显示，该号码在他不知情的情况下被交易过户多达7次。

此后，高明向丽江分公司、云南公司、中国移动总公司层层投诉、举报，甚至投诉到工信部。

他提供的2017年10月16日三段中国移动丽江分公司相关负责人出面沟通视频显示，高明向对方提出让该号码合理合法回到他名下，另外对他往返丽江的机票等费用、精神损失费予以赔偿；移动丽江分公司相关负责人答复称，因无法确定该号码手机卡是用假身份办理过户，且丽江分公司没有权限核查，等上报云南省公司确认核查、给出指导意见后再作处理，“我们的业务流程是合法的，肯定要有个结果，一般客户的投诉我们都很重视，何况是我们好的吉祥号码这种客户，具体时间还得看省公司的核查情况。”

高明的吉祥号码入网协议

高明说，事件至今仍没有结果。

中国移动丽江分公司相关工作人员5月8日告诉澎湃新闻，他们获悉高先生的遭遇后，第一时间报警，并与高先生保持联系，目前公安机关还在调查当中。

丽江警方相关工作人员回应澎湃新闻称，该报警由丽江市公安局古城分局西安派出所受理，嫌疑人因在全国涉及多起案件，公安部指定该嫌疑人的案件由天津警方办理，古城分局早已按程序将案件移交天津方。同时，古城分局之前已到海南三亚找到受害人并跟他当面进行了说明。

高明称，目前涉事手机靓号持有人姓肖，他不认识。

云南华恒律师事务所主任曾维昶指出，依法取得的私人手机号码及其芯片属于个人财产，在《物权法》规定的财产权益范畴，依法应当保护，若伪造手续转移手机号码的情况属实，移动公司属于共同侵权人，在返还该用户财产权益的同时承担相应法律责任。