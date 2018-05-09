联想集团再调组织架构 意在输血移动业务？

文/董枳君

不断“折腾”的联想，能否朝着“智能变革和管理提速”目标迈进？

5月8日，联想集团董事长兼CEO杨元庆发布内部邮件，再一次对联想集团组织架构做出重大调整。

邮件称，联想将原个人电脑和智能设备业务集团（PCSD）、移动业务集团（MBG）整合，成立智能设备集团（Intelligent Devices Group，简称IDG ），以应对IoT和新零售变化需求。新成立的IDG部门由联想集团企业总裁、首席运营官Gianfranco Lanci领导。联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军将出任中国区智能设备业务集团负责人，向Gianfranco Lanci汇报。同时，在IDG内部的MBG业务也做了相应调整，现任MBG中国产品副总裁常程，将担任MBG中国业务代理负责人，向刘军汇报。同时，原MBG中国业务总裁乔健，将担任全球首席市场官和市场营销高级副总裁。

“业务整合后将更利于联想智能变革的管理和提速。”《商学院》记者向联想方面证实了此消息，对方表示乔健正式脱离手机业务，手机和PC中国区业务将由刘军领导。

战略调整不断

杨元庆在内部信中表示：“我们所处的行业正在经历重大变革，从PC互联网、移动互联网过渡到智能物联网（智能IoT）的新阶段。越来越多的智能设备正在诞生，越来越多的数据正在产生，这些将让我们的工作、生活，所处的社会和整个世界越发智能。我们是PC市场的领导者，并且在移动互联领域奠定了扎实的基础。面向未来，我们要把‘智能设备（智能IoT）+云’的业务推向新的高度。”

“这是一个向好的架构调整，效率配合会更高、反正速度更快。”联想集团相关负责人告诉《商学院》记者，联想对组织和资源进行了相应的调整，将不再以单一的硬件设备作为独立的组织单位，而会在组织单位中打通PC、智能手机和其他智能设备，形成完整开放的智能物联平台。

与PCSD、MBG并入IDG相比，联想的人事变动看点更足、信息量更大。乔健被调离，是否意味着杨元庆对其执掌MBG一年半的业绩并不满意？

刘军、陈旭东、乔健，他们所制定的战略都是需要时间去跟市场和竞争对手博弈的。从乔健接手移动业务开始，联想移动人事震荡也随之开启，接连不断从外部运营商和其他手机厂商重金挖来高管，对联想移动进行大改造。随着马道杰、虞杲等人相继离开联想移动，乔健耗时耗力组建的高管团队在不到一年时间里就“解体”。

据调研机构GFK数据显示，2017年中国手机销量榜，华为凭借1.02亿部的销量排名第一，其后分别是OPPO、vivo、苹果和小米。联想手机全年销量仅仅为179万部。除了跌出国内前十之外，下滑表现也最严重。

跌出前十、下滑势头明显……就在联想移动被迫在两年三次换血的同时，联想的产品在市场上的处境也越来越尴尬。

移动行业专家、微创新研究院龚进辉指出，如今，常程的回归对于联想移动来说固然重要，毕竟他相对于前几任主帅更加了解产品和用户。但当务之急，仍然是要有相对明确的战略方向。

拯救移动业务

5月8日，被誉为联想移动“救兵”的常程更新微博，以#新国民旗舰宣言#为话题，看来新机将是一款主打高性价比的平民级旗舰产品。并且从微博内容来看，很可能这款手机的屏占比会高达95%以上！并且在文末“@”了小米手机。在新任命公布之后，就发出了一条火药味十足的微博。

这也预示着联想在6月份发布的新手机，应该会在屏占比上做文章。而竞争对手挑中小米，也说明竞品直指小米MIX系列。

对于手机行业而言，2017年可以说是“全面屏年”。在这一年中，全面屏浪潮席卷而来，各家手机厂商，上至全球前三的三星、苹果、华为，下至国内体量相对较小的锤子、努比亚，等纷纷推出全面屏手机。而作为老牌手机厂商，联想手机也在2017年末，推出了自家的全面屏手机K320t，但就目前来看，这款手机并没有激起太多浪花。

2016年11月，联想移动再次换帅，陈旭东负责联想全球服务业务，乔健接手联想移动。常程的职位也同时被调整，不再负责手机业务。远离移动业务这一年，常程的视线并没有离开手机、离开产品。2017年12月28日，联想又宣布了一项重大的人事任命，前神奇工场联合创始人、ZUK手机CEO常程正式回归联想移动，出任MBG中国业务产品组织负责人，全面负责联想移动在中国市场的产品定义及研发工作。只不过，联想移动在2017年一整年的空降高管、高层离职等变动之后，留给常程的，很可能是一个比一年前更复杂的“摊子”。

“ PC业务是联想发家的根本，是所有业务中的重中之重，如果和移动业务捆绑，显然是为了给移动业务输血。”终端行业资深专家赵子明表示，当下联想手机，包括摩托罗拉手机在中国、世界范围内的表现都不愠不火，联想如此豪赌究竟能否成功？《商学院》将持续关注。

附：杨元庆内部信全文

主题：加速智能化转型，引领智能物联新时代

各位同仁，

在刚刚过去的4月份，我们在全球各站的誓师大会上与大家交流，你们对联想的激情和热爱让我深受感染！

正如我与大家所分享的，我们所处的行业正在经历重大变革，从PC互联网、移动互联网过渡到智能物联网（智能IoT）的新阶段。越来越多的智能设备正在诞生，越来越多的数据正在产生，这些将让我们的工作、生活，所处的社会和整个世界越发智能。我们是PC市场的领导者，并且在移动互联领域奠定了扎实的基础。面向未来，我们要把“智能设备（智能IoT）+云”的业务推向新的高度。

基于此，我们将对组织和资源进行相应的调整，成立智能设备集团（Intelligent Devices Group，简称IDG），把PCSD和MBG整合在一起，由Gianfranco领导。这让我们能够充分利用从单一业务向多元业务转型过程中一直在建设的共享平台，加速技术融合（特别是计算技术和通信技术），让我们的各类设备变得更加智能和无缝协同。

在IDG内，MBG的相关调整为：

Sergio Buniac，高级副总裁兼摩托罗拉业务总裁，将继续领导MBG海外业务，向Gianfranco汇报，并继续担任LEC成员。他将带领团队聚焦在有竞争优势和盈利能力的市场深耕做透。

与此同时，常程，现任MBG中国产品副总裁，将担任MBG中国业务代理负责人，向刘军汇报，这将有助于更好地利用联想品牌在中国市场的优势，以及PCSD中国区正在打造的新零售平台。刘军将继续领导中国区，向Gianfranco汇报，并继续担任LEC成员。

与此同时，DCG为人工智能提供另一关键要素——计算力及其基础设施，我们将加快发展“基础设施+云”的业务。DCG的组织和战略都将保持不变。

此外，我们承诺通过IoT、大数据和人工智能技术建立起垂直行业智能化解决方案的能力。

在战略越来越明确的同时，我们将继续推动客户导向的转型深入。我们的市场营销将更加专注于与客户互动和充分利用数字化营销方式推动实实在在的营收增长。在实践新方式的过程中，领导全球市场工作8年多的David Roman将退休离任，乔健将担任全球首席市场官和市场营销高级副总裁。Dilip Bhatia将双线汇报给Gianfranco和乔健，继续领导PCSD和公司整体的客户体验工作。

乔健在联想最初从事的工作即为市场营销，在这个领域积累了深厚的专业经验，是联想受人敬重的市场领导人。她也曾担任过集团战略及规划负责人和集团人力资源负责人，在联想的全球化过程中起到了关键的作用。最近负责移动中国业务的经历让她对端到端的业务运营有了更深的见解。这些多领域的丰富经验让她能够更好地运用市场营销资源为公司整体战略的执行提供支持。

在此，我要感谢David在联想多年的工作和付出。在他的领导下，联想从一个仅在中国享有盛名的公司转变为全球范围内广受认可的品牌；从无缘世界顶级品牌排名，到连续三年登上Interbrand Top 100榜单！请和我一起祝福David在今后的人生旅程中一切顺利。

随着新的组织与战略的匹配到位，让我们拧成一股绳，全力聚焦于战略执行和客户导向，加速向智能IoT和智能化时代转型！

谢谢！

联想集团董事长兼CEO 杨元庆