直击|传中兴因美国禁令或出售手机业务 中兴暂无置评

新浪科技讯 5月9日下午消息，今日有媒体报道称，因受美国禁令影响，中兴正在推动出售手机业务。中兴终端方面目前暂未对此置评。

今年4月，美国商务部宣布将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术，禁令时间长达7年。中兴通讯日前发布公告称，已经向美国商务部工业和安全局(BIS)提交申请，要求暂停执行禁令。

美国的这一禁令无疑对中兴的手机业务影响巨大，CPU等关键零部件的断供将让其无米下锅。还有猜测称，中兴手机或许还将被禁止使用Android系统，不过这并未得到证实。

目前，中兴手机业务以海外市场为主。根据中兴手机方面的说法，从第三方数据来看，中兴手机在美国、加拿大、墨西哥是排名第四，西班牙俄罗斯排名第五，澳大利亚排名第三，全球出货量排名第八。

不过中兴手机仍旧以与运营商合作的模式为主，并未在公开市场发力，同时由于竞争激烈，在中国市场也处于不断下滑态势。

中兴也在寻求改变。中兴通讯今年3月宣布，为加强手机业务在中国公开市场的拓展，将成立中兴终端中国公司。中兴终端中国公司将负责在中国的手机运营，从原来的经营部到这次作为经营子公司运作，也意味着中兴终端中国公司将拥有更大的经营权。中兴通讯称将在产品、渠道、品牌和人才等方面将给予支持。

不过美国的禁令让这一改变的努力再次蒙上阴影。

有媒体报道称，中兴正在推进出售手机业务，目前参与谈判的各方包括华为、OPPO、小米等公司。对于是否接手， 这些潜在参与方十分犹豫。

中兴终端方面目前暂未对此置评。(张俊)