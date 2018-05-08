第一季度智能手机国内市场保有率:华为第一 苹果第三

极光大数据发布《2018年Q1智能手机行业研究报告》，从手机市场的保有量、销量、忠诚度、用户画像、App安装情况及运营商研究等几个方面分析当前智能手机市场格局。

来源：界面

2018年，国产手机的崛起仍然在继续且显得势不可挡。华为在连续数个季度夺得国内手机销量第一的宝座之后，终于在2018年1月与OPPO联袂超越了苹果，夺下了国内手机保有量冠亚军。小米的销量份额连续3个季度保持增长，让其冲击港股显得更加游刃有余。极光大数据发布《2018年Q1智能手机行业研究报告》，从手机市场的保有量、销量、忠诚度、用户画像、App安装情况及运营商研究等几个方面分析当前智能手机市场格局。以下为报告节选，完整报告请赴极光官网或微信公众号lovejpush下载。

一、智能手机保有率分析

极光大数据显示，2018年Q1国内保有率前五的手机品牌分别为华为、OPPO、iPhone、vivo和小米。经过连续数个季度的高增长，华为与OPPO联袂分别以20.8%和18.5%的保有率超过iPhone，名列国内手机市场保有量份额的第一和第二位。

华为和OPPO的保有率在过去五个季度持续上升，它们的市场保有率均在18年Q1超过iPhone。

极光大数据显示，iPhone用户近五成来自一线及新一线城市，OV的主要用户群位于三线及以下城市，而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀。

OV的明星机型对其保有率的拉动作用显著。

极光大数据显示，17年Q4发布的新机型iPhone X、iPhone 8 Plus和iPhone 8在iPhone用户中的占比分别为6.9%、4.4%和2.3%，旧机型占比正在下降。

二、智能手机销量分析

根据极光大数据统计，2018年Q1国内手机品牌销量份额top 5分别是华为、OV、小米和iPhone，其中华为的销量份额为25.4%，超过1/4。

极光大数据显示，华为的销量在18年Q1达到过去五个季度的最高点，OV销量你追我赶，OPPO的18年Q1销量份额比vivo领先0.5%，小米销量份额连续三个季度保持增长。

千元以内的低端机型为Q1国内手机市场贡献了30.9%的销量，华为和小米的千元机销量占比分别为38.5%和54.6%，而OV和iPhone则分别聚焦中端机型和高端机型。

极光大数据显示，分别于17年10月、11月和12月发布的vivo X20 Plus、 OPPO R11s和华为 nova 2s进入了18年销量top 10，苹果史上最贵的iPhone X也进入了销量top 10之列。

三、主流手机品牌用户忠诚度分析

极光大数据显示，iPhone和OV在18年Q1对华为换机用户的吸引力较17年Q4有所下降，其中华为换机用户对vivo的购买意愿较兄弟品牌OPPO更强。

iPhone对OPPO换机用户的吸引力在这一季度有所削弱，但选择vivo、华为和小米的用户占比有所增加。

根据极光大数据统计，iPhone的换机用户忠诚度为63.4%，意味着在18年Q1换手机的iPhone用户中，有超过六成的用户继续使用iPhone。

极光大数据显示，35.2%的vivo换机用户选择继续使用vivo，另外有19.7%的用户转向使用兄弟品牌OPPO。

小米的用户忠诚度连续三个季度升温，从去年同期22.3%增加至今年Q1的31.4%。

四、主流安卓手机品牌用户画像

通过观察极光大数据发现，69.4%的华为用户为男性，44.8%的用户年龄在30-39岁之间，他们倾向通过具有知识青年、文艺小清新和爱宠社区属性的渠道交友。

OPPO用户对服装饰品的兴趣表现明显，最爱通过具有文艺小清新属性的渠道交友。

通过观察极光大数据发现，vivo的主要用户群是年轻男性，vivo用户中有53.6%的男性，69.6%的用户不到30岁。

根据极光大数据统计，小米的用户中有66.8%为男性，其中49.7%的用户不到30岁，44.3%的用户年龄在30-39岁之间，爱好运动、动漫和电影。

五、手机App安装情况

平均每台高中低端手机中安装的App分别为48.3款、45.5款和34.4款，低端机用户安装的App数量与高中端机有一定的差距，或受运存和内存等因素的影响。

通过观察极光大数据发现，高中低端手机最偏爱的App分别是携程旅行、QQ邮箱和小米视频，其中高中端手机都偏爱的App有携程旅行、新浪微博和美团。

极光大数据显示，华为、OV和小米用户最偏爱的App分别是百度输入法、搜狗输入法、腾讯视频和小米视频，其中快手同时受到OV用户的偏爱。

六、运营商专题研究

根据极光大数据显示，移动、电信和联通的市场份额分别为73.7%、14.4%和11.9%，意味着每100个中国移动网民中，有接近74个移动用户，其余26个为电信和联通用户。

根据极光大数据统计，OV、小米和华为拉动了移动用户在整体市场中的占比，其中华为的电信用户占比较整体市场高1.4%，小米的联通用户占比较整体市场高0.2%。

电信在18年Q1逆袭，市场份额超过联通。

报告说明

1.数据来源

极光大数据，源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iApp平台针对各类移动应用的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

2.数据周期

报告整体时间段：2017年1月~2018年3月

具体数据指标请参考各页标注

3.数据指标说明

保有率：根据极光大数据在指定时间段内监测到的至少有一次数据上报的活跃手机数量推算的全国活跃手机总量

销量：根据极光大数据在指定时间段内监测到的手机数量增量推算的全国手机销量

用户忠诚度：某手机品牌的用户在更换手机时选择原品牌所占的比例，比例越高，则认为用户忠诚度越高

4.法律声明

极光大数据所提供的数据信息系依据大样本数据抽样采集、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出，由于方法本身存在局限性，极光大数据依据上述方法所估算、分析得出的数据信息仅供参考，极光大数据不对上述数据信息的精确性、完整性、适用性和非侵权性做任何保证。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与极光大数据无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担

5.报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。