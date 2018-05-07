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二手手机号之殇：不能让消费者成唯一输家

二手手机号之殇：不能让消费者成唯一输家
2018年05月07日 16:01 新浪科技综合
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　　来源：南方都市报　　

　　如今二手转让很流行，除了二手手机号码。手机号码被弃置不用后，会重新进入选号系统，被下一个用户启用，这是运营商选号系统的“潜规则”。二手号码已经成为目前选号系统内的主流。很多用户表示，二手号码为自己带来不同程度的烦恼，如登录上他人账号、不能注册APP账号、看到前号主的隐私等等。而运营商方面表示，目前一手号码“几乎没有”(据《北京青年报》)。

　　有电信专家表示，应用程序提供商要考虑到类似问题，在设计应用程序时就将二次验证问题设计在内。我觉得这个建议虽然不错，却有转移话题之嫌。不如先说说那么多二手号码是怎么来的。手机号码之所以被弃之不用，我认为，有相当一部分是运营商不允许“携号转网”造成的(且近期还看不到这一政策落实的希望)。套餐太贵、信号不好，消费者想转网，却只能放弃旧号启用新号。号码携带既能节约号码资源，号码数量减少又能在打击电信犯罪时缩小范围节省人力，本来是一举多得的好事，就因为运营商为了搞垄断而设置壁垒，让消费者不仅要承受换号的高成本，还要意外承担二手号码的恶果，怎么都说不过去。

　　明确了这个，再来谈二手号码的问题。我也是二手号码的受害者，几年前我父亲来广州小住，为了避免手机异地漫游的高额费用，我帮他买了个本地手机号。没想到启用后隔三差五收到催债者的威胁电话———原来前卡主欠了一大笔钱被人停机。有一天我爸跟我说，他步行了45分钟，在离家3公里的地方把那片手机卡扔掉了，这么做的原因是怕债主根据SIM卡定位找上门来。

　　可是我开卡的时候，并不知道那是个二手号码，作为消费者，知情权并未得到保障。我看到网上有文章教消费者如何辨别自己买的是一手卡还是二手卡，比如利用搜索引擎输入号码，看看网上有没有前卡主留下的联系方式，可不是每个人都会把自己的手机号上网，是不是？等到有人隔三差五打你电话找另一个人，或者用新手机号无法申请网络服务账号，那就为时已晚。可以说，买到二手卡，除了自认倒霉，把它扔掉，是大部分消费者的做法。

　　更麻烦的地方在于，如今的手机号还不仅是通讯方式而已，它在很大程度上已成为网络时代个人身份证件之一。登录转账，都会让你输入手机号，获得动态密码。现代社会里，带有真实个人身份信息、可能泄露个人隐私的符码标识，不能以纯粹的商业服务视之、管理之，而应以准个人身份证明的规格来进行规范。

　　第一，开卡时要尊重消费者的知情权，让我知道号码是新号还是二手，让我有选择余地。第二，要让我了解二手号码的风险，尤其二手号码交易不像其他交易，购买者不知道前主人任何信息———是不是欠债的主，是不是城市牛皮癣常客、曾经被“呼死你”呼停过。要让运营商弄清每一位停机机主的身份和经历，这个成本太高，几无可能，但是否能够告知二手号码的风险，让消费者购买前慎重考虑呢？第三，对于弃用号码的消费者，应用程序服务商、网站也应该尊重使用者抹除网上电子痕迹的权利，并提供相应便利。否则，携号转网无法实现，销号停用又困难重重，消费者只能一路遭殃，成为唯一的输家。 □果冻

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