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评论：“二手号码”能登录原号主账户 不是小问题

评论：“二手号码”能登录原号主账户 不是小问题
2018年05月07日 08:56 新京报
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　　评论：“二手号码”能登录原号主账户 不是小问题

　　“二手号码”能登录原来应用，不是小问题

　　二手号码被启用越来越普遍，手机号码的注册应用逐渐普及，对“二手号码”问题，是该作系统性的漏洞来解决了。

　　据报道，新办的手机号，本想拿来注册一个微博账户，没承想却用一条验证码登录上了别人的账户。最近，互联网专家刘兴亮就遇到了这样一件怪事。原来，他购买的号码是一个“二手手机号”，原来的号主在注销号码的同时，并没将绑定的相关业务注销，他用二手号码登上了前号主的微博。

　　类似他这样的遭遇，并非个案。中国联通相关负责人曾透露，仅2016年全年，中国联通二次号码投诉量就达到16855起，平均每月1400起。这还不包括一些未投诉的情况以及其他平台的数据。

　　电信入网用户基数越来越大，“二手号码”重新被启用有其必然性。但其衍生的问题却不容忽视。像二手号主用号码注册互联网应用受限制，或仍可登录原号主的互联网应用，一方面是二手号主的权利受到限制，另一方面则是原号主的隐私面临威胁。应该说，无论是哪一个方面，都非小问题。

　　按照《电信网码号资源管理办法》的规定，未办理停机保号业务且停机超过3个月以上的手机号码，监管部门需要回收并再次利用，可该号码此前在移动互联网上的使用行为，却不能被同时清除，这就使得“二手号码”问题成了大概率事件。

　　虽说个人在停用号码前，应有意识对个人互联网应用进行及时解绑和注销，但一来，在手机注册普遍化的今天，指望个人完全解绑或注销所有的注册信息，并不现实；二来，一些互联网应用至今连注销都还是难题，也在客观上令“二手号码”风险增大。

　　因此，继续完善互联网应用的注销功能，很有必要。但破解“二手号码”问题最根本的办法，还是得推进电信、互联网、金融等领域的信息共享。比如，一旦电信号码进入回收系统，其在其他平台的注册信息，也该一并启动关联失效程序。或者，互联网应用平台也像电信平台一样，对注册账号设置一定的静默期，静默期过后，再次登录需增加电话号码以外的验证，堵住二手号码照样登录原应用的漏洞。

　　这方面，其实已有相关行动。去年5月，工信部旗下的中国信息通信研究院就牵头发起码号服务推进组，并成立了码号资源共享平台，计划通过推动移动互联网、金融、电信运营商等领域电话号码应用、资源的信息共享，来解决困扰各个行业和消费者很久的“二次号码”等难题。不过，这其中的难度不可低估，除了倡导性行动，恐怕还需要通过立规甚至立法作统一要求，打通各行业间的信息壁垒。

　　一个号码被重新启用，电信企业就有责任确保号码的“唯一性”。二手号码被启用越来越普遍，手机号码的注册应用逐渐普及，对“二手号码”问题，是该作系统性的漏洞来解决了。这也是互联网时代，个人信息安全的重要一环。

　　任然(媒体人)

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