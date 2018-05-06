诺基亚、索尼没完成的梦想，小米能完成吗？

来源：品途商业评论 赵子潇

中国有句俗话叫“术业有专攻”，这句话放在今天的手机上，可能不是那么准确了。

在中国智能手机行业到达顶峰的时刻，手机厂商又引出了一个新需求：游戏手机。这个看起来偏小众的需求，却在近半年内获得小米、京东、努比亚等大公司的青睐。

游戏手机已不是一件新鲜事，现在被厂商重新拾起准备突击，到底是不是一桩好的生意？

游戏手机简史

在功能机时代，游戏手机就已出现苗头。第一个吃螃蟹的公司是一代巨头诺基亚。

2003年，诺基亚N-Gage发售，这也是第一款游戏专用的手机。在此之前，人们对于手机游戏的认知仅在贪吃蛇的层面。对这款手机寄予厚望的诺基亚可不只是希望做一款硬件，与其匹配的N-Gage平台也一并发布。

设计上，诺基亚抛弃了普通功能机的形态，选择了一种更适合手持的掌机形态，突出手机游戏的操控性。由于N-Gage手机内置蓝牙芯片，用户只要在10米以内就可以自由联机游戏，同时还能在N-Gage平台上联网玩在线游戏。

在随后几年内，LG、三星、三菱分别推出了旗下的游戏手机，国内也有海尔、联想、金立、步步高等公司发布了主打游戏功能的手机。从今天来看，还未被智能手机形态统一的功能机形态各异，不乏有特色的存在。

可惜当时用户对游戏手机并不买账。2010年，诺基亚正式关闭了N-Gage游戏服务，证明了其在游戏业务上的野心破灭。同年，iPhone4面世，搭载在iOS上的一款游戏风靡世界，叫《愤怒的小鸟》。

智能机时代，依然有厂商打着游戏手机的心思。2011年，索尼爱立信发布了XPERIA Play，试图在安卓手机打开一片市场。XPERIA Play配有PSP游戏键盘，搭载Android 2.3操作系统，它的键盘上中间多出一块小型触摸板，可以用来替代摇杆，整个机身有 13 个按钮参与游戏控制。

索尼爱立信的自信在于，这是索尼旗下游戏品牌PS在手机领域的跨界产品。如果获得成功，索尼在掌机、手机以及游戏平台三方面都能取得较强的话语权。

然而事情总不遂人愿，在索尼的掌机PSV与索尼爱立信的安卓手机双双失败之后，索尼的跨平台整合计划也宣告失败。2015年，PlayStation Mobile平台服务停止运营，手机和主机各自发展。

游戏手机重新燃起的苗头是雷蛇。这家以游戏外设起家的公司在全球范围内获得了极大的品牌认可度，并逐渐向产业链更深处蔓延。从2011年开始，雷蛇发布自家的笔记本电脑，并保持每年一款的速度更新。2017年底，雷蛇正式发布了游戏手机Razer Phone，售价699美元。

在手机发布半年时间不到，游戏手机这个细分领域出现了更多玩家。小米投资企业黑鲨科技、努比亚红魔等产品相继问世。有消息称，华硕也将在近期推出游戏手机。似乎是一瞬间，游戏手机变成了众人争抢的香饽饽。

游戏手机集体发布

2017年，吴世敏正滔滔不绝地和小米创始人雷军讨论自己公司的产品设计和未来规划，而两人讨论的地点是杭州到北京的高铁。将近五个小时的路程之后，雷军决定投资，并在供应链、销售渠道以及技术方面等给予黑鲨支持。

黑鲨科技CEO吴世敏曾担任华为移动宽带终端产品线总裁，华为北京研究所前所长。其负责的数据卡产品曾经位居全球市场份额第一名。

智能手机血海时代的细分领域到底有什么不一样？综合雷蛇、黑鲨和红魔三款手机，他们都有几个共同点：

配置较高端，基本上都采用最新的高通骁龙芯片，且使用大内存，方便游戏运行。相对地，在相机方面，游戏手机表现相对较弱；

屏幕、音响效果出色。为了保证游戏过程的视听效果，游戏手机都会搭载一块高清晰度的屏幕，分辨率2K起步。其中Razer Phone的屏幕刷新率可以达到120Hz，能够为游戏提供足够的流畅度；

专为游戏设计的应用。类似于手机上的游戏模式，为了提供更加沉浸的游戏感，在游戏过程中手机会集中性能。在手机来电时，也不会中断游戏。当然，一定情况下手机会发生过热的情况，所以散热系统也是必须具备的。

对于之前惨败的游戏手机，现在的格局似乎在发生变化。

张华是一位忠实的雷蛇粉丝，在纠结一个月后在淘宝上购买了Razer Phone，当品途商业评论（ID：pintu360）询问购买原因时，他只说了两个字：信仰。

对于张华这类粉丝来说，品牌认知度十分重要。

首先是手游市场。根据易观智库《2018中国移动游戏市场年度综合分析》报告中指出，2017年中国移动游戏市场依然处于高速增长阶段，这主要是由于整体产逐渐成熟，用户从规模增长阶段进入到结构优化阶段。

此外，MOBA、FPS类手游在2017年实现了用户的快速增长，分别在《王者荣耀》和生存竞技类产品的推动下迅速发展。其中FPS类游戏在2017年第四季度活跃人数复合增长率达到49.47%，比第二名冒险解谜类高出将近一半。

在这两大类游戏快速增长中，瞄准这一市场的玩家也越来越多，其中包括手机厂商也就不奇怪。更何况手游对手机配置的要求越发严格。

瞄准电竞市场也是主要因素之一。根据艾瑞咨询发布的《2018年中国电竞行业研究报告》，2017年中国移动电竞游戏市场规模达到303亿元，首次超过端游电竞市场规模，同时在增速达104%的2.6亿电竞用户中，移动电竞用户成为增长的主要来源。据悉，红魔手机已经与腾讯游戏竞技平台（TGA）官方合作，成为本次TGA大赛的唯一指定用机。

从另外一个角度看，智能手机增长已经见顶。2017 年全球智能手机出货 14.72 亿台，较上一年下滑 100 万台，这是手机市场第一次出货量下滑。同时，中国市场去年也第一次全年下滑。对于努比亚这种销量被其他手机压制的厂商，开辟新的市场不可谓是一件坏事。

努比亚总经理倪飞也在此前的采访中表示，努比亚手机将会尝试新的品类与方向，做到与头部品牌的差异化，以便能够在市场竞争中更好的发展。

小众玩家的市场

但是相对于广泛的手机用户而言，游戏手机注定属于小众市场。

华为消费者业务CEO余承东甚至直言，单纯的游戏手机只是炒作一个概念。余承东说到，游戏只是手机的一个特点，就如同之前手机宣传的防水、拍照手机一样，每一款手机都会支持这项功能。

的确，虽然增长迅速，中国庞大的手游玩家仍旧以游戏助手和扑克棋牌类为主，竞技类游戏占比仍旧很低。

品途商业评论向几位骨灰级游戏玩家询问，多数人表示，与其花三四千块钱买一台专门打游戏的手机，为什么不直接买价格甚至还要便宜一些的游戏主机？

任天堂在2017年推出的游戏主机Switch，受到无数好评

此外，目前的游戏手机还未阐述其上下游的生态联系，也是手机厂商最青睐的、利润最高的手游。以任天堂为例，其杀手锏为独占游戏，游戏本身以及围绕游戏的IP等衍生概念是真正的优势所在。最出色的案例是精灵宝可梦，在任天堂合作公司Niantic推出Pokemon Go手游之后，在全球获得了12亿美元收入和7.52亿次下载，赚得盆满钵满。

手游也是众多手机厂商追求的市场。魅族在2016年成立了子公司魅族互娱，专注挖掘、发行并运营高品质手机游戏产品。除此之外，基本上所有手机厂商都会单独将游戏中心列出来。

反观游戏手机，王者荣耀与吃鸡游戏都不是自家占优，可以说生态建立还不甚完整。而长久来看，游戏手机要么会归为大众手机一类，要么进入产业链更深的地方，成为生态链上掌握话语权的玩家。毕竟，大多数用户不会为了玩大众手游而去专门买一款游戏手机。

所以，腾讯什么时候做手机？