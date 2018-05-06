旗手陨落：大唐电信因3G衰落，连续两年亏损超十亿元

因3G衰落，连续两年亏损超十亿元

大唐电信戴帽：旗手陨落

张靖超

4月26日，大唐电信科技股份有限公司（600198.SH，以下简称“大唐电信”）发布了2017年年报，由于连续两年亏损，且亏损幅度由2016年的17.75亿元扩大至26.48亿元，而后被上交所实施退市风险警示，大唐电信的股票名称变成了*ST大唐。

对于亏损原因，大唐电信证券处向《中国经营报》记者表示，公司近几年在移动终端芯片领域投入了大量的研发经费，但由于消费类市场竞争过于激烈，公司逐步转向行业应用市场，虽然在无人机等行业应用方面取得一些成绩，但收入还是无法覆盖前期大量的投入，导致出现较大亏损。

这家曾肩负我国3G通信标准研发重任的明星企业一度风头无两，在2000年左右，大唐电信与巨龙通信、中兴通讯和华为在业内被称为“巨大中华”，是当时国内通信企业的代表。

值得玩味的是，巨龙通信早已消失在公众视野，大唐电信也因近两年深陷亏损泥潭，濒临退市。

“2018年的目标是扭亏，我们还是希望能够留在A股资本市场。”大唐电信证券处一位王姓工作人员说道。

失去的黄金时代

上世纪90年代末，中国通信市场的本土力量开始崛起。1998年9月21日，大唐电信注册成立，仅一个月后，公司股票“大唐电信”便在上海证券交易所挂牌上市。

之后的十年，是大唐电信的黄金时期。2000年，大唐电信成为科技部首批公布的十六家“863计划成果产业化基地”之一；2001年，在《福布斯》杂志“全球最佳小公司”评选中，名列中国内地企业第三位；2004年，入选新浪与《通信产业报》联合评选的十大最具影响力通信企业；2006年被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局联合确定为国家第13批享受优惠政策的企业（集团）技术中心。

令业内人士记忆深刻的是，大唐电信曾参与到3G通信标准的制订中，并联合西门子推出了TD-SCDMA制式的3G网络标准，并被国际通信技术规范机构3GPP所采纳，成为与WCDMA、CDMA2000并列的三大3G国际标准。

进入大唐电信约十年的郝宇（化名）回忆彼时的情形时说道：“那个时候的大唐电信是很牛的，中兴、华为当时是没有技术、资源来进行3G通信标准的研发，那个时候大唐电信的实力是在他们之前的。现在不可否认的是，中兴与华为都已经甩开了大唐电信。”

“参与制订一项通信技术标准，若这一标准最终被国际认可并采纳，那么其中所包含的这家公司的专利将为该公司在未来十余年带来丰厚的专利费收入，并且也可以减少同期向其他公司交纳的专利费支出。”电信分析师付亮这样向记者介绍通信标准的盈利模式。

然而，TD-SCDMA的商用并不顺利。2009年，3G通信在我国正式商用，这比欧美等国家晚了近5年时间，而到2014年，商用仅5年时间的3G通信便被4G通信所取代。通常而言，一代通信的商用时间为10年左右，这就意味着，时间限制下，大唐电信在3G方面的投入产出比降低。

另一方面，国内的三大运营商中，仅有中国移动一家采用了TD-SCDMA制式的3G网络。这就意味着，大唐电信对于3G标准研发的投入能否收回成本乃至盈利，与中国移动的3G发展前景捆绑在了一起。

“中国移动在3G时代并不成功，TD-SCDMA的网络相比其他两种3G制式的网络，传输速度是劣势。所以中国移动便提早开始布局4G。”一位中国移动终端公司的内部人士这样告诉记者。

从财报上看，终端类业务、行业应用与通信服务类业务是与3G有关的业务，自2009年开始，两项业务的营业成本便一直处于上升状态，而利润率则呈现递减态势。自发布2012年年报开始，大唐电信便不再单独公开行业应用与通信服务类业务，终端类业务也变更为终端设计。

“大唐电信的3G投入调集了当时整个集团的主要资源和精兵强将，但现在综合来看，是不成功的，没有为公司带来预期的回报。”郝宇说，“2017年是TD-SCDMA制式网络的退网高峰，目前全国基本退完了，就剩新疆等少数省份、自治区还留着部分大唐电信研发的3G网络。”

芯片瓶颈

“说到底，大唐电信依然是一家通信研发类型的企业，尽管这些年做了很多业务，不过没有很突出的，只是在最近两年才开始逐渐聚焦于芯片。”郝宇说。

2014年，中国移动转向4G网络建设，这意味着大唐电信依靠TD-SCDMA来获得收入的预期被进一步压缩。同一年，以旗下大唐半导体设计有限公司成立为标志，大唐电信开始整合旗下芯片产业，随后又计划收购美国芯片公司Marvell的手机业务。大唐电信2014年年报显示，集成电路设计收入达28.54亿元，占总营收比重达36%，成为大唐电信当年第一大收入来源。

而大唐电信的芯片依然以中低端为主，为扭转这一局面，2017年5月26日，大唐电信发布公告，其下属子公司联芯科技有限公司与高通（中国）控股有限公司将共同出资超过29.8亿元人民币，成立合资公司瓴盛科技（贵州）有限公司。

不过截至目前，这一合资公司仍未获得有关部门批准。对于原因，郝宇分析认为，大唐电信与烽火通信合并，双方的业务、产品衔接是当下首要任务，合并已经开始，具体分为3个阶段，预计3年内完成，现在正处于第一阶段。

但大唐电信内部对于芯片业务依旧予以重视。在大唐电信证券处的回复中，对方表示，“芯端云”是近年来大唐电信提出的战略转型方向，其中芯片处于较为核心的位置。

“集成电路是基础，会在很大程度上影响终端设备的性能，终端设备的性能则决定了终端搭载的软件应用方向和与之相关的互联网服务。”大唐电信证券事务处回复称，“实际上，大唐电信的业务正逐渐把资源聚焦在集成电路，特别是芯片领域。大唐电信集成电路业务之外的其他业务板块，未来会被转化成为围绕集成电路业务的拓展和应用，资源投入也会以集成电路为战略重心。”

“大唐电信的芯片技术水平处于比较弱的水平，且毛利率较低，这项业务将来走势如何，主要得看国家未来如何规划了，如果某些事件没能得到较好的解决，那么有可能会把芯片的战略地位提到一个前所未有的高度，届时大唐的芯片业务必然会受益。”郝宇说，“即使有关芯片事件得到妥善解决，但国家也已经看到了芯片的重要性，所以我们内部认为未来几年将会是芯片业务发展的黄金时期。”

再战5G

来自3G的收入可持续性减弱，中低端芯片毛利率较低，但这依然无法解释大唐电信亏损幅度扩大的现状。

“虽然2017年没有盈利，但实际亏损没有财务报表上显示的那么多。”郝宇向记者透露，大唐电信的资金实际上流向了5G研发，为此，公司抽掉了内部的主要技术资源、资金，若将这些资金算入，亏损是同比收窄的。

照此计算，大唐电信在2017年用于5G研发的费用大约在10亿元左右。不过对于资金流向5G研发的说法，大唐电信方面予以了否认。

“我们从没听说这件事，公司的布局就是围绕端芯云展开，即芯片、终端、互联网，这三大核心依然不会改变。”大唐电信证券处表示，“5G研发是由控股股东邮科院牵头的，上市公司也有部分参与。但是光靠一套通信标准还是难以帮助公司盈利的，还需要各方面的配套，就过去的4G经验来看，还需要比如硬件终端、网络应用等。”

罗菲（化名）是西安一所高校的在读博士，他所在的团队参与了大唐电信的5G研发。

“实际上大唐电信的5G研发相对落后，主要体现在时间和技术水平上，但他们还是希望3GPP在最终确定5G通信标准时，能够将自己公司的一些专利加进去，毕竟不同于3G在国内的匆匆上马，5G的商用价值业内还是普遍看好的。”罗菲说。

记者了解到，大唐电信的5G研究方向主要为编码方式，主要用途为使一个基站尽可能多地连接更多设备。

“目前国际上共有三大编码方式，一个是华为的，一个是爱立信的，另一个就是大唐电信的。”郝宇继续说道，“就我们所了解到的，华为的编码所能链接的设备量相对较少，但是5G要求实现大连接，所以每个基站的连接数较现在和以前要有一个爆发式的增长，目前4G的连接数上限是每个基站连接3000个，而5G的基站要实现6万个接入数量。大唐电信要做的就是要比华为乃至爱立信的连接数量更多。”

但对于大唐电信的5G前景，业内人士提出了怀疑。

付亮认为，5G研发是一项长期工程，资金、人才和时间均是重要因素，即使一年投入近十亿元，也仅能在局部技术上进行突破。

“大唐电信在5G方面有不少还都是理论研究。自今年开年以来，大唐电信与我们的交流基本断了，在此前我们还与他们经常保持交流、沟通的。”罗菲说，“现在我也不清楚，究竟是我们所参与的这部分他们已经完成了，还是放弃了。”