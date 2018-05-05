苹果承认部分iPhone 7/7Plus通话时听筒存在问题

新浪科技讯 北京时间5月5日凌晨消息，苹果公司承认，部分运行iOS 11.3或更新版本的iPhone 7/iPhone 7 Plus存在一个麦克风话筒问题。

从知名科技媒体MacRumors获悉，在本周苹果向授权服务提供商（Apple Authorized Service Providers）分发的内部文件中，苹果称受此话筒问题影响的消费者可能在打电话时会发现扬声器按钮变灰，即不可点击。同时，该问题还将使得在进行通话或者FaceTime视频聊天时，对方听不到该消费者说的话。

苹果授权服务提供商给出的解决方案是，要求遇到了此问题的消费者先断开iPhone与蓝牙设备或其他音频输出设备的连接，看此做法是否缓解了这个问题。

如果在断开与蓝牙设备连接后，通话期间的扬声器按钮还是灰色的，授权服务提供商则会对该iPhone运行音频诊断测试。如果受影响iPhone在诊断测试期间提示“配件不受支持”或“设备不能检测到dock”，那么该授权服务提供商则会对此iPhone进行维修。

如果该受影响iPhone 7/iPhone 7 Plus已经过保修期，苹果称其授权服务提供商可就此特殊问题申请一次额外保修。苹果分发的文件中没有写该维修服务是否免费，不过很有可能是免费的。

尽管该问题不是很普遍，不过近几个月内仍有不少关于iOS 11.3的麦克风话筒问题的抱怨出现在MacRumors、Reddit、Twitter、和苹果技术支持社区中。

现在还不清楚为什么安装有iOS 11.3或更新版本的iPhone 7/iPhone 7 Plus会出现麦克风话筒问题。苹果表示部分受影响设备可能需要维修，表明是软件更新可能造成了此硬件问题。

遇到此问题的消费者可向苹果授权服务提供商或Apple Store的Genius Bar进行预约，以检测自己的iPhone是否需要维修。（小宝）