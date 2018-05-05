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中兴：已提交暂停执行美国禁令申请 夜再长也有尽头

中兴：已提交暂停执行美国禁令申请 夜再长也有尽头
2018年05月05日 09:48 IT之家
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　　作者：远洋

　　IT之家5月5日消息 针对公司被美国商务部制裁一事，中兴通讯昨天晚间发布名为《坚定信心力争更短时间解决问题》的内部员工信。中兴表示，目前已正式向BIS提交了关于暂停执行拒绝令的申请，并根据BIS指引提交了补充材料。

　　美国商务部在美东时间4月16日宣布，将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年，直到2025年3月13日。对此，中兴通讯迅速作出反应，表示坚决反对美国商务部做出这样的决定，坚决反对不公平、不合理的处罚，更反对把贸易问题政治化，对企业造成极大影响。

　　在4月20日召开的新闻发布会上，中兴通讯董事长殷一民表示，美国的禁令将会给公司造成不小的影响，对全体员工、遍布全球的运营商客户、终端消费者和股东利益造成直接损害。中兴在此前的一份声明中，也回应认为此次制裁极不公平，不能接受。

　　中兴表示：“不会放弃通过沟通对话解决问题的努力，也会运用一切法律允许的手段维护自身的合法权益。”中兴还称，将继续保持与各方紧密沟通，尽最大努力在更短时间内解决问题。

　　以下是中兴通讯内部信主要内容：

　　《坚定信心力争更短时间解决问题》

　　在4月16日获悉美国对公司激活拒绝令后，作为在中国成长起来的全球化企业，公司始终与国家战略保持一致，坚持在中国政府的指导下积极行动，推进问题尽快解决。

　　同时，自事件发生以来，公司积极与美国政府相关部门沟通。公司已正式向BIS提交了关于暂停执行拒绝令的申请，并根据BIS指引提交了补充材料。公司不会放弃通过沟通对话解决问题的努力，也会运用一切法律允许的手段维护自身的合法权益。

　　公司始终把合规作为企业发展的战略基石。在获悉拒绝令的第一时间，公司下达了在激活拒绝令情况下要遵循的行为准则，严格执行EAR管控，要求全体员工牢牢守住合规底线。公司认真反思、吸取教训，加强合规内控，践行全球一流出口管制合规企业的标准。

　　公司一直坚持核心技术自主创新，强化研发投入。2017年研发投入居国内A股上市科技公司首位。公司一季度报告显示，在未考虑拒绝令的影响下，公司实现营业收入288.80亿元人民币，同比增长12.18%，净利润16.87亿元人民币，同比增长39.01%。

　　事件发生后，公司近八万名员工坚守岗位，以实际行动表达对公司的最大支持。同时，遍布全球范围的客户、合作伙伴、供应商等也以不同的方式表达对公司目前所处困境的理解和支持。这些都是我们坚定信念、尽最大努力解除危机的信心源泉。

　　公司将继续保持与各方紧密沟通，尽最大努力在更短时间内解决问题。

　　路再长也有终点，夜再长也有尽头，让我们坚定信心、满怀希望迎接黎明的到来！

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