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效仿SpaceX：Facebook将提供卫星互联网服务

效仿SpaceX：Facebook将提供卫星互联网服务
2018年05月04日 08:27 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月4日早间消息，Facebook可能很快就会效仿SpaceX和OneWeb，利用卫星去提供互联网接入服务。

　　上周提交给美国联邦通信委员会（FCC）的文件显示，一家名为PointView Tech的神秘公司将发射一颗价值数百万美元的试验卫星。这颗卫星名为“雅典娜”（Athena），数据传输速度将比SpaceX的Starlink Internet卫星快10倍。

　　不过，PointView看起来仍然停留在纸面上。实际上，这家小公司似乎是Facebook去年新成立的子公司，此前一直处于保密阶段。

　　许多科技公司都认为，互联网接入服务的未来在于太空卫星。目前，全球一半人口仍然无法使用宽带连接，尤其是生活在农村地区和发展中国家的人们。SpaceX的目标是将1.2万颗Starlink卫星发射到近地轨道，从而在全球大部分地区提供千兆网速的宽带服务。竞争对手OneWeb则获得了软银、高通和维珍集团的投资，计划利用2500颗近地卫星提供类似的全球覆盖。

　　文件显示，PointView的“雅典娜”卫星将于2019年初发射至近地轨道，发射将使用Arianespace Vega火箭。“雅典娜”卫星的尺寸和重量（150千克）与SpaceX和OneWeb的卫星相仿，但将使用高频的毫米波射频信号，从而带来更快的数据传输速度。该公司估计，这个系统的网速将可以达到10Gbps。

　　文件中称：“PointView希望了解，使用E-band频谱的系统能否被用于提供固定和移动宽带接入。”

　　总部设在美国的太空公司必须在发射前获得FCC的批准，这些公司通常会在提交文件的很久前建造卫星和地面站。PointView的申请显示：“PointView已开始建造方案中的卫星设施，并自主承担风险。公司已经书面通知FCC，计划于2016年7月自负风险开始建设。”

　　然而根据特拉华州的记录，该公司于2017年4月注册成立。PointView尚未提交过任何年报，也没有任何明确的董事和股东。不过，所有线索都指向Facebook。

FCC公布的雅典娜卫星轨道（红色）、卫星通信范围（黄色）和传输数据回地球的区域（绿色）FCC公布的雅典娜卫星轨道（红色）、卫星通信范围（黄色）和传输数据回地球的区域（绿色）

　　PointView在特拉华州使用与其他Facebook子公司，包括FCL Tech同样的公司代理。PointView向FCC提交申请也由同样的律师事务所，甚至同一名律师来负责。这名律师此前帮助Facebook向FCC提交了申请。

　　此外，PointView在申请中列出了3个地面站选址，其中一个选址位于洛杉矶Northridge地区。此前有报道称，Facebook去年10月在这里租下了8万平方英尺（约合7432平方米）的办公室，目前正在装修。(张帆)

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