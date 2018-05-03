LG否认G7抄袭iPhone X 并未退出中国市场

新浪科技讯 北京时间5月3日晚间消息，LG移动部门总裁Hwang Jeong-hwan今日表示，LG新一代旗舰智能手机G7 ThinQ并未抄袭苹果iPhone X。

LG今日在韩国正式发布了旗下G系列旗舰手机LG G7 ThinQ。从外观上看，G7与苹果去年推出的iPhone X如出一辙，均采用“刘海”和窄边框设计。

对此，LG移动部门总裁Hwang Jeong-hwan今日表示，LG并未抄袭iPhone。相反，在iPhone X发布之前，LG已经初步设计出了G7。Hwang Jeong-hwan说：“G7的‘刘海’设计要早于苹果。”

LG G7采用6.1英寸IPS液晶屏，分辨率为3120x1440，屏宽比为19.5：9。G7不仅亮度达到了1000尼特，且功耗比G6减少了30%。

当被问及LG为何从OLED屏幕改用LCD屏幕时，Hwang Jeong-hwan说：“这种说法是不准确的。作为公司战略的一部分，G系列产品将坚持使用LCD屏幕，而V系列产品将部署OLED屏幕。”

至于G7的销量目标，Hwang Jeong-hwan说，希望比上一代产品G6要好一些。

有记者问，LG智能手机在国内和国外的售价为何不同？Hwang Jeong-hwan说，同样的产品应该拥有同样的价签。如果售价真的不同，可能是硬件规格不同，或者一些配件的质量不同，如耳机等。

当被问及“LG是否已退出中国智能手机市场”时，Hwang Jeong-hwan说：“从战略角度讲，LG会减少手机市场的数量，将来这一数字可能还会继续下滑。我们并未关闭在中国市场的运营，但从现在起，我们想把更多的精力放在香港地区，希望把香港作为强化内地业务的基石。”

上个月有国外媒体报道称，由于中国智能手机市场竞争激烈，LG电子已宣布因公司相关部门长期处于亏损状态，将正式退出中国手机市场。

另外还有报道称，一位LG北京办事处的代表也表示：“LG手机业务退出中国了”。但到目前为止，LG电子中国的相关人士并未公开宣布LG手机败退中国市场的消息。(李明)