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三星Galaxy S10全面开工：代号Beyond

三星Galaxy S10全面开工：代号Beyond
2018年05月03日 18:12 快科技
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　　三星Galaxy Note、Galaxy S两大旗舰系列都在有条不紊地推进中，其中Note 9国行版已经开始认证，很有可能会提前到7月份发布。

　　Galaxy S10也已经全面开工了，这也将是Galaxy系列诞生十周年的纪念之作。

　　最新了解到的消息，S10开发代号为“Beyond”(超越)。

　　三星近些年的每一代旗舰机都有个开发代号，均采用简单而寓意美好的单个英文单词：S6 Zero(归零)、S7 Hero(英雄)、S8 Dream(美梦)、S9 Star(星辰)，Note 5 Nobble(高贵)、Note 7 Grace(优雅)、Note 8 Great(伟大)、Note 9 Crown(皇冠)。

　　根据此前外媒报道，S10/S10+的设计都已经定稿，屏幕分别为5.8寸/6.3寸，都沿用全视曲面屏，并加入屏下指纹技术，目前三星正在和高通、Synaptics、Aegis Tech等供应商合作，确保顺利实现屏下指纹。

　　其实，三星早就对屏下指纹很感兴趣，但因为技术难度大，效果始终不达标，已经连续几代产品错失。

　　现在汇顶已经有了基本成熟的方案，华为、vivo都已经采纳，而距离S10系列发布还有将近10个月的时间，希望这次能最终搞定。

　　同时如果没啥意外，S10系列还将搭载高通骁龙855，以及三星自家下一代Exynos。

　　早先还有说法称，Galaxy S10可能会改名为Galaxy X，纪念十周年，同时也开启新的序列，但是Galaxy X一直都被认为属于可折叠手机，所以最终到底叫什么还得看三星如何选择。

　　S10如果这样想要吗？

三星
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