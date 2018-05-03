220亿美元起！小米上市雷军身家激增 创始团队暴富

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澎湃新闻记者 包雨朦 综合报道

小米上市将给一众股东和前期投资人带来巨大的财富。

5月3日，小米向港交所递交了招股书。招股书披露，根据小米上市前的公司架构，其创始人、董事长兼CEO雷军持股31.4124%，联合创始人、总裁林斌持股13.3286%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.2375%，联合创始人、高级副总裁洪锋持股3.2207%，联合创始人、高级副总裁刘德1.5494%，联合创始人、高级副总裁王川持股1.1149%，顺为资本CEO许达来持股2.9312%，小米上市前离职的联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.2375%，联合创始人、原首席科学家周光平持股1.43%。

目前，多方信息显示，小米赴港IPO的估值区间在700亿-1000亿美元。

即便按此估值区间的下限计算，在小米上市之后雷军因此将获得的财富将达到220亿美元，约合1400亿元人民币。另一大主要股东林斌所持股份对应的价值达到93亿美元，约合人民币592亿元。8名联合创始人中，即便是持股最少的王川，也将因为小米上市获得7.8亿美元的财富，约合50亿元人民币。

如果按照1000亿美元的估值上市，雷军将因此获得的财富将达到314亿美元，约合1996亿元人民币。

除了公司的主要高管，小米的早期投资人也将赚得盆满钵满。

历史资料显示，自2010年到2014年，小米一共完成了6轮融资，投资方众多，包括晨兴资本、启明创投、IDG资本、淡马锡、DST、GIC、厚朴投资和云锋基金等数十家VC、PE机构。小米最近一次公开融资是在2014年12月的E轮，当时小米的估值为450亿美元。

可以看到，小米的多轮投资者中有不少都是雷军的老朋友。譬如，参与了小米多轮融资的晨兴资本的董事总经理刘芹可谓是雷军的贵人。刘芹此前在采访中回忆称，雷军做小米之前，为了拿到500万美元的融资，给他打了12个小时的电话，“把3个手机都打没电后，敲定了小米的投资”。并且刘芹与雷军在投资上也颇为默契，曾经共同投资了迅雷、UC、YY等公司。

对于刘芹曾经在背后给予的支持。雷军也给出了丰厚的回报。

在小米众多的机构投资者中，晨兴资本持股最多，达到17.1931%，其他投资者持有21.3430%。即便按照700亿美元的估值计算，晨兴资本的投资收益在小米上市后可以达到120亿美金。

再比如，另一个参与了小米早期多轮融资的投资方启明创投，它是小米早期进入者之一，陆续投资了6000万美元。目前它持有小米已发行在外股份总数的约3.9757%，按照上市后的估值计算，股权收益达到了28亿美元，投资回报是46倍。