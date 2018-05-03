小米新零售分销渠道:2016 2017年线下分销商数量猛增

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新浪科技讯 5月3日上午消息，小米集团正式向香港交易所递交招股书，联席保荐人为中信里昂证券、高盛和摩根士丹利。

营业纪录期，小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，再增至2017年的人民币1146亿元。

招股书中披露了小米新零售的分销渠道，其全渠道零售战略包括线上和线下零售渠道，其中线上零售部分包括小米商城、有品平台及第三方线上分销，线下零售部分包括小米之家、第三方分销网络销售。其中，截至2018年3月31日，在中国大陆有331家小米之家。

从线上和线下分销商的数量变化来看，2015-2017年，线上分销商一直处于稳步增长的态势，但线下分销商在2016年、2017年出现了较大的增幅，2016年线下分销商净增加206家，2017年净增加804家。

在2015年第三季度，美国道琼斯曾报道，小米智能手机发货量首次出现同比下滑，而外界分析其下滑的原因之一在于长期以来依赖线上渠道，线下渠道缺失。随后的小米开始在线下布局。

2017年，雷军在内部谈话中强调了渠道建设，小米手机未来的销售渠道重心，将从线上营销转向实体门店，当年5月，小米正式开设第100家小米之家，小米公司官微称这是小米新零售道路上一个新的里程碑，雷军当时表示，未来3年的目标是开设1000家小米之家。

小米表示，全渠道新零售分销平台是其增长策略的核心组成部分，成立以来，一直专注于产品的在线直销，以达到最大效率，2015年以来，通过自营的小米之家门店扩大了线下零售直销网络，通过新零售策略，减少中间商层数、实现更高的效率、以统一的厚道价格向用户提供相同的产品。运营初期，小米通过自营线上分销渠道独家销售我们的产品，后期与第三方线上电商伙伴合作获取更多客户，从而扩展线上分销渠道。

招股书中提到了有品商城，据介绍，这是小米新创建的电商市场，不仅销售小米或米家品牌的产品，也出售由我们精选的其他品牌产品。2018年第一季度，有品销售超过2,700种SKU。平台目前有逾15个类目，包括家居、出行、电子、娱乐、服饰、运动及个人护理。

第三方线上分销合作方方面，在中国大陆，与主要电商公司京东及苏宁等合作，在印度及世界其他地区，主要通过 Flipkart、TVS Electronics 及亚马逊等第三方电商实现线上销售。

第三方线下分销网络主要包括中国大陆电信运营商、中国大陆零售连锁店及直供点及国际分销商。