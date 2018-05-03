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2017年小米宣传及广告开支19亿元 同比增加99.5%

2017年小米宣传及广告开支19亿元 同比增加99.5%
2018年05月03日 09:58 新浪科技
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吴亦凡成为小米5X、Note 3的代言人吴亦凡成为小米5X、Note 3的代言人

　　相关专题：小米递交招股书赴港上市：2017营收1146亿元

　　新浪科技讯 5月3日上午消息，小米集团正式向香港交易所递交招股书，联席保荐人为中信里昂证券、高盛摩根士丹利。其中宣传及广告开支由2016年的人民币9.63亿元大幅增加99.5％至2017年的人民币19亿元。

　　营业纪录期，小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，再增至2017年的人民币1146亿元。

梁朝伟成为小米Note 2代言人梁朝伟成为小米Note 2代言人

　　小米在招股书中称，销售及推广开支由2016年的人民币30亿元增加73.1％至2017年的人民币52亿元，主要是由于宣传及广告开支和销售及推广人员薪金及福利增加。

　　宣传及广告开支由2016年的人民币963.4百万元大幅增加99.5％至2017年的人民币19亿元，主要是由于我们普遍加强新推出产品及品牌的宣传及广告活动。销售及推广人员薪金及福利（包括雇员福利开支和以股份为基础的薪酬）有所增加，主要是由于销售及推广人员增加。

　　以下为小米部分代言人：

　　2015年

　　张杰小米Note黑色版 就这一款

　　2016年小米手机（主要红米Pro）

　　刘诗诗

　　国民大叔吴秀波

　　国民学弟刘昊然

　　小米Note 2：实力派演员梁朝伟

　　初音未来：虚拟偶像代言红米Note4X

　　2017

　　成龙 成家班限量版小米6 就这一款

　　小米手机品牌代言人吴亦凡

小米宣传
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