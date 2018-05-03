美国防部：军事区商店禁止销售华为和中兴手机

新浪科技讯 北京时间5月3日凌晨消息，美国国防部下令，所有美军事基地的商店禁止销售由中国企业华为和中兴生产的手机。

本周三，美国五角大楼发言人戴夫·伊斯顿少校（Dave Eastburn）称该华为和中兴生产的手机可能对美国国防部存在安全风险。

伊斯顿在一份声明中表示：“华为和中兴生产的设备可能对国防部的员工、信息、和任务存在不可接受的风险。据此，让军事区的商店继续向国防部雇员销售这两家公司的设备显得不合适。”

伊斯顿称，处于安全考虑，不便透露这些设备可能造成威胁的具体技术细节。

美国国防部的这一禁令是对华为和中兴采取的最新行动，这两家公司在全球范围内销售智能手机和通讯设备。

在一份声明中，华为表示其产品已在170个国家和地区进行销售，并“达到了所有国家有关安全、隐私、和工程的标准”，这也包括美国。

华为称：“我们承诺，将保持对我们做的任何事的开放性和透明性。需澄清的一点是，没有任何政府曾要求我们对网络和设备的安全性和完整性做出妥协。”

中兴通讯没有立即对此事做出回应。

上个月，美国商务部发布禁令，在七年内禁止中兴从美国公司购买产品部件。美国商务部称中兴通讯向美国官员说谎，对违反了美国制裁朝鲜和伊朗规定的员工的处罚措施没有落实到位。

中兴通讯称该禁令“非常不公平”。

今年二月份，美国中情局、联邦调查局、国家安全局、和国防情报局的高级官员向美国国会建议称，美国公民不应该使用华为和中兴生产的手机。

近几年，华为的中兴的手机在美国销路不畅很大一部分原因是政府的干预。

据美国国防部的数据，去年军事基地共计售出了大约2400台华为和中兴手机。这不足基地商店“通讯业务”销量的1%。

另外，美国国防部在周三做出的此决定将扩大中美贸易紧张局势。包括财政部长史蒂芬·努钦（Steven Mnuchin）和商务代表罗伯特·莱特希泽（Robert Lighthizer）在内的多名美国官员将于本周前往北京进行贸易对话。（小宝）