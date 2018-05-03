工信部：推动移动终端全面支持IPv6

新京报讯 （记者马婧）5月2日，工信部网站发布了《关于贯彻落实的通知》，通知鼓励典型行业、重点工业企业开展工业互联网IPv6网络化改造，创新工业互联网应用实践，构建工业互联网IPv6标准体系。

IPv6是IP地址的第六版协议，是由国际互联网标准化组织IETF设计的用于替代现行版本IPv4的下一代互联网核心协议，其最大优点可提供数量庞大的IP地址，号称可以为全世界每一粒沙子编上一个网址。

IPv6提供的海量地址空间，符合当下互联网发展的需求和潮流，即便在物联网、云计算、大数据等新兴技术业态之下，IPv6也能满足需求。

推动移动终端全面支持IPv6

工信部昨日提出将从6个方面落实IPv6计划，包括：实施LTE网络端到端IPv6改造、加快固定网络基础设施IPv6改造、推进应用基础设施IPv6改造、开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用、强化IPv6网络安全保障、落实配套保障措施。

通知提出，到2018年末，基础电信企业完成全国范围LTE核心网、接入网、承载网、业务运营支撑系统等IPv6改造并开启IPv6业务承载功能，为移动终端用户数据业务分配IPv6地址，提供端到端的IPv6访问通道；基础电信企业完成门户网站、网上营业厅网站IPv6改造，并完成活跃用户规模排名前10位的自营移动互联网应用（APP）及相应系统服务器IPv6升级改造等，到2018年末，移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户。

通知还提出，移动终端全面支持IPv6。推动新生产移动终端的出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈，并逐步推进存量移动终端通过系统软件升级开启IPv6功能。基础电信企业定制和集中采购的移动终端应全面支持IPv6。

此外，工信部提出，2018年起新投产的数据中心应支持IPv6，到2020年末，各大型数据中心运营企业均完成IPv6改造。

IPv6将可提供海量网络地址

去年，《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》发布，该文件指出，基于互联网协议第四版（IPv4）的全球互联网面临网络地址消耗殆尽、服务质量难以保证等制约性问题，IPv6能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间，是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案。

大力发展基于IPv6的下一代互联网，有助于显著提升我国互联网的承载能力和服务水平，更好融入国际互联网。上述文件提出，计划用5到10年时间，形成下一代互联网自主技术体系和产业生态，建成全球最大规模的工Pv6商业应用网络，实现下一代互联网在经济社会各领域深度融合应用。

据公开信息，目前使用的第二代互联网IPv4技术，核心技术属于美国。从理论上讲，可编址1600万个网络、40亿台主机。其中北美占有3/4，约30亿个，而人口最多的亚洲只有不到4亿个，中国只有3000多万个。网络地址不足，制约了我国互联网的应用和发展。

通信专家刘启诚表示，“IPv4的网址是远远不够的，现在中国宽带发展很快，很多的宽带都是用的内网的网址，很多人共用一个IP地址，非常不方便。IPv6背景下普通用户会有一个固定网址。”