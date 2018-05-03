全国固定宽带下载速率超20M 4G网络规模居全球第一

新浪科技讯 5月3日下午消息，宽带发展联盟发布了第19期《中国宽带速率状况报告》（2018年第一季度）。报告显示，2018年第一季度我国固定宽带网络平均下载速率达到20.15Mbit/s，相比2017年第一季度同比提升达到54.9%。

移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到19.12Mbit/s，接近20 Mbit/s,同比2017年第一季度提升54.3%；同期网络视频下载速率也取得了较大幅度的提升。

根据报告，固定宽带下载速率方面，上海、北京超过了21Mbit/s，位列全国前两位，山东、辽宁、河南位居三到五位，紧随其后。

全国主要城市固定宽带下载速率排行榜上，上海、北京、杭州、济南、郑州位居前五位。

各基础电信企业的固定宽带下载速率，中国电信最高达到20.51Mbit/s，其次是中国联通和中国移动。

移动宽带下载速率方面，上海、重庆、辽宁、江苏、北京的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区前五位。4G网络下载速率仍然呈东、中、西部由高到低排列的格局。

不同电信运营企业中，中国联通的3G网络用户下载速率和4G网络用户下载速率均最高。

目前，全国所有地级及以上城市均建成了光纤网络全覆盖的“光网城市”，部分城市加速推进千兆接入网络的建设；随着电信普遍服务试点工作的不断推进，全国98%行政村通光纤的目标也将很快实现。

截至2018年第一季度末，我国光纤宽带用户在固定宽带用户中占比达到85.3%，已超越多年来宽带发展世界领先的日韩等国，居全球第一。

移动通信4G基站数量也已接近340万，我国4G网络的规模全球第一，并且4G的覆盖广度和深度也在快速扩展。宽带网络基础设施能力的快速提升，必然推动我国宽带网速体验的持续加速攀升。

此外，报告同期还发布了2018年第一季度我国固定宽带用户的网页平均首屏呈现时间为1.06秒，网络视频平均下载速率达到17.13Mbit/s，提升速度也较快，环比上季度提升达到12.6%。而宽带接入速率符合度持续保持在100%以上，符合《互联网接入服务规范》要求，变化相对平稳。

自宽带发展联盟2014年开始季度发布我国宽带网速数据以来，固定宽带下载速率从3.71Mbit/s到2016年第二季度跨越10 Mbit/s，历时2年半；而从10 Mbit/s到2018年第一季度超越20 Mbit/s，仅历时1年半，宽带网速体验加速提升成效明显。