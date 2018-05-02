IDC:第一季度智能手机出货量下滑2.4% 中国跌破1亿部

新浪科技讯 北京时间5月2日晚间消息，IDC今日发布报告称，今年第一季度全球智能手机出货量为3.361亿部，与上年同期的3.444亿部相比下滑2.4%。

报告称，全球智能手机出货量同比下滑，主要是因为中国市场智能手机出货量跌破1亿部，为2013年第三季度以来的首次。

IDC分析师梅丽莎·周(Melissa Chau)称：“全球范围内，包括重要的中国市场，消费者对高端智能手机的兴趣依旧浓厚，但新智能手机用户增长乏力，导致出货量下滑。从营收方面讲，智能手机市场仍在增长，且在未来数年还会继续增长，因为消费者仍需要这些设备来满足其计算需求。”

IDC分析师安东尼·斯卡塞拉(Anthony Scarsella)称：“虽然苹果、三星和华为都推出了新旗舰智能手机，但消费者已经不愿花费太多的费用来购买这些新产品。今年第二季度，要想推动出货量增长，用户能够承受的相对高端的智能手机可能成为主力。”

IDC报告显示，今年第一季度，三星仍是全球智能手机市场的领跑者，虽然出货量同比下滑了2.4%，但市场份额仍达到了23.3%。

苹果第一季度iPhone出货量为5220万部，同比增长2.8%，市场份额为15.5%，排名第二。

华为的智能手机出货量为3930万部，同比增长13.8%，市场份额创下了11.7%的历史新高，位居全球第三。

小米第一季度表现强劲，主要得益于其在海外市场的迅猛增长。第一季度，小米智能手机出货量达到了2760万部，同比增长86.4%，市场份额为8.2%，排名全球第四。

OPPO排名第五，第一季度智能手机出货量为2390万部，同比下滑7.5%，市场份额为7.1%。(李明)