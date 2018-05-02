无漫游时代 流量经营功夫更在流量外

继去年语音长漫取消后，流量漫游费的取消便为大家翘首以盼，在今年的两会上李克强总理及时给大家吃了一颗定心丸，通信漫游时代即将终结。在人人拍手称快的同时，运营商却暗暗叫苦不迭。一方面为了响应工信部的要求，必须在短短不足四个月的时间内完成取消流量漫游相关的巨量套餐梳理、系统改造测试等一系列工作，时间紧、任务重；另一方面更重要的是，作为运营商增收主力的流量收入，在量收剪刀差不断扩大的同时，取消流量漫游意味着收入空间进一步压缩，流量红利加速流失。

一直以来，虽然三大运营商也曾在流量经营方式上不断探索，但囿于传统思维以及机制体制等局限，而鲜有突破。事实上，从运营商角度而言，真正的流量经营应该是基于基础流量之上的转型；从消费者需求角度而言，流量经营的核心应该是基于用户注意力资源的内容经营。借助此次政府的有形之手，以信息消费升级为契机，重构流量经营模式，打造流量生态已时不我待。以流量经营的“一体两翼”价值凸显。

一体：以场景化为核心提升智能管道价值

流量漫游取消后，未来的市场竞争将更为全面开放，集权化的统一运营面临严峻挑战。而基于场景的智能化解决方案及运营方式，应是运营商突破流量发展瓶颈的重要方向。

一方面，面向C端市场，需打破以往以运营商为中心的一刀切式套餐设计思维，而真正以用户需求为中心，提升用户按需选择套餐的控制力。

据某消费者调查研究显示，七成以上的调查用户希望他们的移动服务提供商能采取诸如亚马逊、Netflix等的运营模式。可尝试让用户可以根据自己的实际需求随时更换套餐，在为用户提供差异化的体验和灵活选择的同时，也有助于促进传统流量消费，甚至创造出新的消费需求。

另一方面，面向B端市场，可结合大数据+体验对垂直行业客户创新流量产品，如金融、物流、旅游等，通过内容合作等为不同行业客户提供特定场景下的流量增值服务。

两翼之内生数据价值变现

作为坐拥海量用户行为与信息的运营商，虽然也曾努力在大数据上有所作为，但因一贯的保守以及悬在头上的“信息安全”这把达摩克利斯之剑，时至今日其自身内部数据之间的壁垒也依然并未打通。而在数字化时代，用户不仅仅意味着收入，更是核心的数据资产。创新发展大数据业务，释放管道数据潜力，是在流量收入增长削弱、传统业务受到压缩的大环境下，运营商挖掘新的业务增长点、实现数字化转型的重要切入点。

正如有业内专家所言：“对于其他行业来说，通信数据是一个完全陌生的领域。从概率上来说，这种‘结构洞’式的机会往往会带来‘跨界交叉的意外惊喜’。而要让数据由功能变为服务，由服务变为收入，运营商必须以更加开放和创新的精神，将数据作为能力开放出来，并构建适应大数据发展的全新业务运营体系。”

两翼之外延生态建设

作为天然具备生态属性的流量，随着其不断普及，稀缺性日益淡化，并最终成为信息化网络社会的基础设施。类比电力行业，当电力成为基础设施，人们更关注于利用电力资源做出更多创新，同时几乎所有的产业都发生了创新性的改变。流量的发展亦当如是。

因此，运营商除了保证并提升管道流量收入，更需积极参与到内容应用产业链中，拓展自身价值空间。而随着视频日渐成为人们获取和分享信息的主流方式，视频业务已成为运营商未来3-5年中最核心的增长引擎。借鉴互联网化的“融合”“开放”“云态”模式，通过基础设施的智能化、开放接入的交互融合以及组织流程和商业关系重建等，构建运营商自身的视频流量生态，从而也为自身未来的发展创造更多机会。

总之，随着流量漫游费的取消，运营商传统的经营与组织模式均面临着严峻挑战，转型迫在眉睫。正如北京邮电大学舒华英教授在关于取消流量漫游的采访中所强调，“更为重要的是运营商如何转型，这是关乎他们未来发展的一个最重要的问题。如果不能很好的转型，运营商在服务内容和业务内容上不能够提出新的发展方向，其将会彻底沦为一个‘管道’，对于支撑整个庞大的网络将面临很大的问题。”于运营商而言，或许道理都懂，关键在于谁能以壮士断腕的决心先一步行动起来，真正以用户为中心的思维开展变革，获得先发优势，而非陷于一时一地的竞争厮杀。

（本文系作者个人研究之观点，不代表本报立场）