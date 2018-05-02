工信部落实IPv6部署行动计划 鼓励工业互联网IPv6

中国证券网讯 5月2日从工信部获悉，工信部印发关于贯彻落实《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》的通知，》），旨在加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐，促进下一代互联网与经济社会各领域的融合创新。具体任务包括，实施LTE网络端到端IPv6改造、加快固定网络基础设施IPv6改造、推进应用基础设施IPv6改造、开展政府网站IPv6改造与工业互联网IPv6应用、强化IPv6网络安全保障、落实配套保障措施。

通知提出，LTE网络IPv6改造。到2018年末，基础电信企业完成全国范围LTE核心网、接入网、承载网、业务运营支撑系统等IPv6改造并开启IPv6业务承载功能，为移动终端用户数据业务分配IPv6地址，提供端到端的IPv6访问通道。基础电信企业自营业务系统IPv6改造。到2018年末，基础电信企业完成门户网站、网上营业厅网站IPv6改造，并完成活跃用户规模排名前10位的自营移动互联网应用（APP）及相应系统服务器IPv6升级改造，使移动互联网应用（APP）支持IPv6访问优先；通过免流量升级等推广措施，引导用户完成移动互联网应用（APP）更新。到2018年末，移动互联网IPv6用户规模不少于5000万户（基础电信企业已分配IPv6地址且一年内有IPv6上网记录的用户），其中，中国电信集团有限公司（简称中国电信）用户不少于1000万户，中国移动通信集团有限公司（简称中国移动）用户不少于1000万户，中国联合网络通信集团有限公司（简称中国联通）用户不少于1000万户。

通知还提出，移动终端全面支持IPv6。推动新生产移动终端的出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈，并逐步推进存量移动终端通过系统软件升级开启IPv6功能。基础电信企业定制和集中采购的移动终端应全面支持IPv6。基础电信企业间网络与应用IPv6互通。到2019年第一季度末，各基础电信企业均完成LTE网络与其他基础电信企业用户规模排名前10位的移动互联网应用系统服务器互通，实现已选定的30个移动互联网应用（APP）IPv6跨网访问。

通知指出，骨干网IPv6互联互通。到2018年末，完成北京、上海、广州、郑州、成都的互联网骨干直联点IPv6改造，开通IPv6网间互联带宽不少于1Tbps。到2020年末，完成所有互联网骨干直联点IPv6改造，开通IPv6网间互联带宽不少于5Tbps。数据中心IPv6改造。基础电信企业和数据中心运营企业应完成数据中心内部网络和出口设备的IPv6改造，支持IPv6业务接入和承载。到2018年末，中国电信、中国移动、中国联通完成超大型数据中心IPv6改造，国家超级计算广州中心、东北区域大数据中心、东软软件园数据中心、誉成云创数据中心、百度云计算技术（山西）有限公司、蓝汛首鸣国际数据中心完成IPv6改造，为用户提供基于IPv6的互联网数据中心（IDC）业务，2018年起新投产的数据中心应支持IPv6。到2020年末，各大型数据中心运营企业均完成IPv6改造。内容分发网络（CDN）IPv6改造。到2018年末，阿里云、腾讯云、金山云、网宿科技、蓝汛、帝联科技完成内容分发网络（CDN）IPv6改造。

通知还强调，工业互联网IPv6应用。鼓励典型行业、重点工业企业开展工业互联网IPv6网络化改造，创新工业互联网应用实践，构建工业互联网IPv6标准体系。