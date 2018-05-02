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天津警方打掉一抵押手机“靓号”诈骗团伙

天津警方打掉一抵押手机“靓号”诈骗团伙
2018年05月02日 11:18 人民日报
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　　“靓号”有风险 当心被诈骗

　　陆欣蓉

　　2017年11月，李某到天津市公安局西青分局打击犯罪侦查支队三大队报警称，被人骗走35万元。李某一直从事售卖手机“靓号”生意，经人介绍，认识了“同行”吴磊(化名)。半个月后，吴磊给李某打电话称，由于资金周转困难，想把一个“六个5”连号的“靓号”抵押给他，等有钱时再赎回。经商议，双方以35万元的价格成交，并且在抵押期间，吴磊将会每月付给李某1万元的抵押款。

　　对此，天津市公安局西青分局迅速成立专案组展开侦查。就在专案组全力侦查时，又有一名从事“靓号”生意的男子报警，称自己被吴磊以相同的方式骗走了60万元。为避免更多的人被骗，专案组加快梳理串并两起案件，紧密追踪吴磊踪迹。　　

　　随后，李某来到贵州安顺与吴磊见面，在当地一个移动电话营业厅完成过户，李某转账给吴磊35万元。刚开始两个月，吴磊按时支付抵押款，到第三个月时，吴磊不再打款了。又等了一个月，李某发现已经联系不上吴磊，便打算将这个“靓号”卖掉。可当他准备将“靓号”卖出时，李某发现本应在自己名下的号早已被过户到另外一个人的名下。李某到电信运营商查询确认自己被骗后，立即报了警。

　　专案组民警根据“靓号”归属地信息，远赴贵州、四川调取号码机主信息。经调查，吴磊名下共有4个“靓号”，其中一个“靓号”竟被频繁过户60余次。为彻底查明案情，专案组向电信运营商进行调查取证。专案组调查时，恰巧9名被吴磊诈骗的事主向电信运营商了解情况，他们都以为是电信运营系统出了问题，殊不知是被骗了。

　　通过综合分析，专案组进一步查明，这是一个以吴磊为首的6人诈骗团伙。他们在全国多地以抵押手机“靓号”骗取事主资金，并在办理抵押手续的过程中获取事主的身份证号码、户籍地等个人信息。然后，他们再找到能够伪造身份证的不法分子，将这些事主的身份信息和自己的身份证头像“拼接”起来，再借此迷惑电信部门，将手机“靓号”偷偷过户回吴磊或团伙名下成员，从而成功实现诈骗。经梳理，专案组初步掌握，该犯罪团伙涉及天津、北京、河北等9个省份的多起案件，涉及事主50余人。

　　2018年1月，经过缜密侦查，专案组在广东省珠海市成功抓获吴磊。根据其供述，专案组又先后将裴某、王某等4名嫌疑人抓获。今年2月底，另外一名嫌疑人吴某某也被贵州警方抓获。至此，该团伙的6名成员全部被抓获，27起诈骗案件被一举侦破。

　　据吴磊供述，“靓号”之所以颇有市场且价格被越炒越高，主要是有些人虚荣心作怪，认为拥有“靓号”比较有面子。吴磊等6名犯罪嫌疑人正是看准这一“商机”，以抵押“靓号”为诱饵，屡屡诈骗得手。针对此类案件，警方提示：应树立正确理性的消费观念，而且不要和不熟悉的人“钱号交易”，谨防上当受骗。

靓号诈骗团伙
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