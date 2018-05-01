iPhone终于降价啦！苹果商城维护带来的“福音”

IT之家5月1日消息 根据我们的报道，此前苹果商城官网出现了短暂下线。这一消息引起了众多猜测。不过这一次短暂维护之后，iPhone X居然出现了降价！

自从iPhone X发售之后，国行价格一直没有下降。该机64GB版本原价为8388元，128GB版本为9688元；降价之后，64GB版本现价8316元，128GB版本为9605元。

当然，这次降价并不是苹果商城搞五一优惠促销。据IT之家的观察，此次维护应该是应我国自五月一日起实行的增值税政策等影响。

根据我国最新的增值税政策，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%；纳税人购进农产品，原适用11%扣除率的，扣除率调整为10%；纳税人购进用于生产销售或委托加工16%税率货物的农产品，按照12%的扣除率计算进项税额等。

因此，除了iPhone、iPad等设备的价格之外，苹果配件的价格也出现了一定程度的下降。

这次增值税调整的进一步影响还有待观察。不知道这次的小“福利”会不会带动大家买买买的热情呢？当然我们建议，大家在“剁手”的之前还是要酌情考虑。